Κάποιες γνωριμίες ξεκινούν με τέτοια ένταση που δεν σου αφήνουν περιθώριο να κρατήσεις αποστάσεις. Μπαίνουν στη ζωή σου με φόρα, γεμίζουν την ημέρα σου με μηνύματα, σχέδια, μεγάλα λόγια. Νιώθεις ότι κάποιος σε βλέπει πραγματικά, ότι σε ξεχωρίζει, ότι αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα για να σε θέλουν. Και όσο πιο γρήγορα ανεβαίνει όλο αυτό, τόσο πιο εύκολα παρασύρεσαι. Αν το δεις πιο ψύχραιμα, αυτό που συμβαίνει έχει και όνομα. Λέγεται love bombing. Είναι εκείνη η υπερβολική, σχεδόν καταιγιστική προσοχή που σε κάνει να νιώθεις μοναδική από την πρώτη στιγμή. Και κάπου εκεί αρχίζεις να επενδύεις. Όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά και σε αυτό που πιστεύεις ότι είναι.

Η σιωπή που έρχεται μετά

Και μετά, χωρίς προειδοποίηση, κάτι αλλάζει. Εκεί που υπήρχε συνεχής επικοινωνία, εμφανίζονται κενά. Εκεί που ένιωθες προτεραιότητα, τώρα υπάρχει μια απόσταση που δεν εξηγείται ξεκάθαρα. Και εσύ προσπαθείς να το εξηγήσεις. Να βρεις μια λογική αιτία, να κρατήσεις ζωντανή την αρχική εικόνα. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο ότι άλλαξε. Είναι πόσο έντονα ξεκίνησε. Γιατί το love bombing δεν έχει διάρκεια. Είναι μια κορύφωση που δεν μπορεί να κρατηθεί στην πραγματικότητα.

Δεν αφορά εσένα όσο νομίζεις

Είναι σχεδόν αυτόματο να το πάρεις προσωπικά. Να μπεις σε σκέψεις, να αναρωτηθείς τι έκανες και «χάλασε». Στην πραγματικότητα, αυτή η συμπεριφορά λέει περισσότερα για εκείνον παρά για εσένα. Πίσω από το love bombing συχνά υπάρχει ανάγκη για επιβεβαίωση, φόβος απόρριψης ή μια δυσκολία να δημιουργηθούν σταθεροί δεσμοί. Κάποιοι άνθρωποι ξέρουν να ξεκινούν εντυπωσιακά, αλλά δεν ξέρουν να συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό, γιατί αυτό που έδειξαν δεν ήταν ποτέ ρεαλιστικό. Και αυτό είναι το βασικό σημείο. Δεν άλλαξε επειδή δεν ήσουν αρκετή. Απλά αυτό που σου έδειξε δεν μπορούσε να κρατήσει.

Το σημείο που χρειάζεται ειλικρίνεια

Το πιο δύσκολο είναι ότι ένα κομμάτι σου θέλει να περιμένει. Να δώσει χρόνο, να πιστέψει ότι θα επιστρέψει εκείνος ο άνθρωπος που σε έκανε να νιώθεις τόσο έντονα. Αλλά αυτό που έζησες στην αρχή δεν είναι η βάση μιας σχέσης, αλλά το peak της. Και τα peaks δεν κρατάνε. Αν επιστρέψει με την ίδια ένταση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φύγει ξανά. Και έτσι δημιουργείται ένας κύκλος που σε κρατάει σε διαρκή αναμονή. Αντί να κοιτάς πίσω, ίσως αξίζει να δεις τι υπάρχει τώρα. Πώς σου φέρεται χωρίς εντυπωσιασμούς και χωρίς υπερβολές. Εκεί φαίνεται η πραγματικότητα εξάλλου.

Τελικά, τι ήταν αυτό που έχασες;

Η αίσθηση είναι ότι έχασες κάτι πολύ όμορφο πριν προλάβει να εξελιχθεί. Αλλά αν το δεις πιο καθαρά, ίσως δεν έχασες έναν άνθρωπο που μπορούσε να σταθεί δίπλα σου. Ίσως απλώς τελείωσε μια εμπειρία που βασίστηκε στην ένταση και όχι στη σταθερότητα. Και αυτό αλλάζει το πώς το βλέπεις. Γιατί από εκεί που περίμενες να επιστρέψει, μπορείς να αρχίσεις να ξεχωρίζεις τι θέλεις πραγματικά. Όχι κάτι που ξεκινάει εκρηκτικά και σε αφήνει με ερωτηματικά, αλλά κάτι που εξελίσσεται ήρεμα και μένει. Κάποιον που δεν χρειάζεται να σε εντυπωσιάσει για να σε κρατήσει με Love bombing (έκρηξη αγάπης). Απλά επιλέγει να είναι μαζί σου κάνοντας ένα βήμα τη φορά και χτίζοντας σιγά σιγά κάτι σταθερό.