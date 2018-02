Το ακούμε όλο και πιο συχνά: Γιατί να βγω για ποτό αφού υπάρχει το facebook; Όσο παράλογο κι αν ακούγεται το επιχείρημα Ιούλιο μήνα, η αλήθεια είναι πως λίγο οι αφραγκίες και λίγο ο δισταγμός των αντρών στο φλερτ, το παιχνίδι πολλές φορές παίζεται στο διαδίκτυο. Πώς όμως θα του τραβήξεις το ενδιαφέρον; Πώς θα τον σπρώξεις να κλείσει το λάπτοπ και να σε βγάλει για ένα ποτό σαν άνθρωπος; Ιδού τι μπορείς να κάνεις και τι θα ήταν καλύτερα να αποφύγεις:

Kάνε like σε παλιές φωτογραφίες του: Το like στις φωτογραφίες που ανεβάζει δεν αρκεί – ιδίως αν του κάνουν κάθε φορά και άλλοι πενήντα. Για να του δώσεις να καταλάβει ότι ενδιαφέρεσαι, μπες στα άλμπουμ του και κάνε like σε μια παλιά φωτογραφία του. Θα καταλάβει ότι μπήκες στη διαδικασία να τον ψάξεις και θα κολακευτεί.

Στείλε του μήνυμα ανεβάζοντας ένα τραγούδι: Θέλεις να του πεις ένα σωρό πράγματα και δεν βρίσκεις τον τρόπο; Θέλεις να του στείλεις κάποιο έμμεσο μήνυμα; Κοινοποίησε από το youtube ένα τραγούδι στον τοίχο σου! Φρόντισε μόνο να μείνεις κοντά στα μουσικά του γούστα, γιατί αν αυτός ακούει Radiohead κι εσύ ανεβάσεις Πλούταρχο, το μήνυμα που θα πάρει θα είναι άλλο από αυτό που εσύ θα στείλεις…

Βάλε στον Τοίχο σου τα αγαπημένα σου βιβλία/φιλμ: Οι συζητήσεις που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά στην πρώτη γνωριμία συχνά περιστρέφονται γύρω από την τέχνη. Στο facebook, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να δείξεις τα γούστα σου στον Τοίχο σου. Φρόντισε μόνο να μην πεις ότι η αγαπημένη σου ταινία είναι το «Ρέκβιεμ για ένα όνειρο» και το αγαπημένο σου βιβλίο ο «Αλχημιστής», γιατί είναι ό,τι πιο προβλέψιμο υπάρχει και θα σε θεωρήσει βαρετό άτομο!

Μην το παρακάνεις με τις φωτογραφίες: Όσο φωτογένεια κι αν έχεις, όσο κι αν οι selfies σου είναι οι καλύτερες του κόσμου, με το να βγάζεις τη μία φωτογρφία μετά την άλλη δείχνεις ότι έχεις ναρκισσιστικές τάσεις και ότι η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το πώς θα φανούν όλα αυτά που κάνεις. Παν μέτρον άριστον!

Κάνε log-out: Ακόμα κι αν το φλερτ σας ξεκινήσει διαδικτυακά, φρόντισε να μην το περιορίσεις εκεί και πήγαινε τη συζήτηση στο «έξω». Πες του πως τα θερινά σινεμά παίζουν μια ταινία που έχει πάρει τέσσερα αστεράκια, ή ότι άνοιξε ένα πολύ ωραίο και οικονομικό εστιατόριο που θέλεις να δοκιμάσεις. Αν σε θέλει πραγματικά, θα αρπάξει την ευκαιρία και θα σου προτείνει να πάτε μαζί.