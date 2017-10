Φυσικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορείς να δείς για να καταλάβεις αν αυτός είναι ο ένας και μοναδικός!

Είναι σημαντικό να έχετε κοινά ενδιαφέροντα. Μπορεί στην αρχή αυτό να σε εξιτάρει αλλά θα δεις με την πάροδο του χρόνου ότι αυτό θα σας χωρίσει. Εσύ για παράδειγμα σου αρέσει να κάθεσε στο σπίτι ενώ εκείνος να βγαίνει. Στην αρχή συμφωνείται ότι αυτό δεν θα αλλάξει τη ζωή σας αλλά τελικά καταντάτε να μην βλέπεστε καθόλου.

Πώς συμπεριφέρεται στους γύρω του; Τους σέβεται; Είναι στοργικός; Προσπαθεί να βοηθήσει την κατάσταση; Αυτά είναι από τα must στοιχεία που πρέπει να έχει ένας άντρας αν θέλεις να κάνεις μακροχρόνια σχέση μαζί του.

Είναι ήρεμος και ψύχραιμος στις δύσκολες καταστάσεις; Σε μια μακροχρόνια σχέση θα προκύψουν πολλές δύσκολες καταστάσεις είτε αφορούν αποκλειστικά εσένα είτε και τους δυό σας. Εκείνη τη στιγμή χρειάζεσαι έναν άνρθωπο ήρεμο, με λογική και ψυχραιμία για να λύθετε τα προβλήματα και όχι έναν άντρα που συμπεριφέρεται σαν ένα κακομαθημένο πεντάχρονο.

Μπορεί να είναι ο πιο πλούσιος άντρας του κόσμου αλλά αν δεν δουλεύει και δεν έχει ενδιφέροντα φύγε μακριά. Η εργασία εκτός από το οικονομικό κομμάτι διαμορφώνει και χαρακτήρα. Ένας άντρας που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και τα χόμπυ του αλλάζουν συνεχώς είναι απλά pain in the a*s.