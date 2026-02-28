Είναι κάπως οξύμωρο αν το καλοσκεφτείς αλλά συχνά καταλήγουμε να αναρωτιόμαστε γιατί η διάθεση μας για σεξ μοιάζει να έχει μπει σε μια μόνιμη αναμονή. Η κλινική ψυχολόγος και συγγραφέας που μελέτησε το θέμα βάζει τα πράγματα στη θέση τους με έναν τρόπο που ίσως μας φανεί γνώριμος αν βγάλουμε τα γυαλιά της κοινωνικής προσδοκίας. Το πρόβλημα δεν είναι η δική μας βιολογία ούτε κάποιο ελάττωμα στο σύστημά μας αλλά το γεγονός ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου η γυναικεία ικανοποίηση παραμένει το τελευταίο ζητούμενο στη λίστα των προτεραιοτήτων. Όταν η ερωτική πράξη ταυτίζεται σχεδόν αποκλειστικά με τη διείσδυση επειδή αυτή βολεύει την ανδρική φύση τότε είναι λογικό το λεγόμενο χάσμα του οργασμού να μεγαλώνει επικίνδυνα.

Είναι εντυπωσιακό το πώς τα δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες δεν έχουν κανένα θέμα να φτάσουν στην κορύφωση όταν είναι μόνες τους ή όταν βρίσκονται με άλλες γυναίκες. Το ζήτημα λοιπόν στις ετεροφυλόφιλες σχέσεις εντοπίζεται στη λάθος συνταγή. Η κλειτορίδα που είναι το κλειδί της δικής μας απόλαυσης συχνά παραγκωνίζεται χάριν μιας αυθόρμητης αλλά ελλιπούς επαφής που δεν μας αφήνει τον χρόνο να ξυπνήσουμε την επιθυμία μας. Για εμάς η διέγερση δεν είναι ένας διακόπτης που ανοίγει με την πρώτη κίνηση αλλά μια διαδικασία που απαιτεί προετοιμασία και κυρίως την αναγνώριση ότι το δικό μας σώμα λειτουργεί με άλλους ρυθμούς και άλλες ανάγκες.

Αν θέλουμε να αλλάξουμε το σκηνικό και να βρούμε ξανά τον ερωτισμό μας αξίζει να δοκιμάσουμε μερικές πρακτικές που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Μια καλή αρχή είναι να αποτυπώσουμε στο χαρτί τις δικές μας ιδανικές συνθήκες δημιουργώντας ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει την ψυχολογική μας διάθεση τη σωματική εγγύτητα και το πόσο παρούσες νιώθουμε εκείνη τη στιγμή. Μόλις ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι μας ανεβάζει και τι μας απωθεί το επόμενο βήμα είναι να το μοιραστούμε με τον σύντροφό μας ώστε να χτίσουμε μια νέα κοινή γλώσσα.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι η προσωρινή αποχή από την ολοκληρωμένη επαφή για μία εβδομάδα. Μπορεί να ακούγεται περιοριστικό αλλά στην πραγματικότητα δίνει τον χώρο να ανθίσει το φλερτ τα χάδια και τα πονηρά μηνύματα χωρίς την πίεση της τελικής επίδοσης. Αυτή η επιστροφή στα βασικά της οικειότητας μπορεί να μας θυμίσει γιατί μας αρέσει ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας. Παράλληλα η τεχνολογία σήμερα προσφέρει εξαιρετικά εργαλεία από podcasts μέχρι εφαρμογές που μας μαθαίνουν να αγαπάμε το σώμα μας και να κατανοούμε τη λειτουργία της ηδονής μακριά από ταμπέλες και ενοχές. Η γνώση είναι δύναμη και στην προκειμένη περίπτωση είναι και ο δρόμος για να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει.