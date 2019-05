Η βόλτα στη παραλία είναι μοναδική εμπειρία για πρώτο ραντεβού. Δεν έχει σημασία αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι για να κάνεις αυτή τη ρομαντική βόλτα. Φυσικά, όσο ανοίγει ο καιρός τόσο καλύτερη γίνεται. Και επειδή προσπαθείς να σκεφτείς ιδέες για να περάσετε ακόμα καλύτερα παρακάτω μπορείς να βρεις μια απίθανη λίστα.

Ανατολή ηλίου: Μπορεί να έχετε βγει μαζί από το προηγούμενο βράδυ και να έχετε περάσει υπέροχα. Βρες μια ερημική παραλία και χαλαρώστε αγκαλιά βλέποντας τα χρώματα στον ουρανό. Μια ξεχωριστή μοναδική εμπειρία ακόμα και αν αποφασίσεις να απολαύσεις το πρωινό σου μπάνιο στη θάλασσα. Μπορείς ακόμα να βάλεις και μουσική για να χαλαρώσετε ακόμα περισσότερο.

Γίνετε πάλι παιδιά: Αν λατρεύει τα σπορ μπορείτε να περάσετε ένα ξέγνοιαστο απόγευμα παίζοντας σαν παιδιά στη παραλία. Τρέξτε κατά μήκος της άμμου ή δοκιμάστε τις δυνατότητες σας στο beach volley, frisbee και φυσικά τις ρακέτες. Μπορείτε να φτιάξετε ακόμα και ένα κάστρο στην άμμο ή να κάνετε έναν διαγωνισμό για το ποιος θα κάνει το πιο γρήγορο γλυπτό στην άμμο. Γίνετε πάλι παιδιά αφού είναι τόσο ρομαντικό!

Κάνε ένα πικνικ: Μια ακόμα φανταστική ιδέα είναι να ετοιμάσεις μερικά φαγητά ώστε να κάνετε απογευματινό πικνικ στη παραλία. Μετά από τη βουτιά μπορείτε να φάτε ή να πιείτε το αγαπημένο σας κρασί βλέποντας τη δύση του ηλίου και δίνοντας όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης. Υπάρχει κάτι καλύτερο;

Φυσικά πρέπει σε αυτό να προσέξεις κάποιες βασικές λεπτομέρειες οι οποίες είναι η παρακάτω:

Μαγιό: Τα πιο trendy μαγιό για τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις δημιούργησε η Parabita για αυτό το καλοκαίρι. Η πλούσια συλλογή μαγιό είναι ειδικά σχεδιασμένη για να αγκαλιάζει και να αναδεικνύει τις γυναικείες καμπύλες.

Περιλαμβάνει υπέροχα χρώματα που τονίζουν το ηλιοκαμένο δέρμα, φρέσκα τροπικά μοτίβα που τραβούν τα βλέμματα αλλά και animal prints που είναι η #1 τάση της σεζόν! Δημιουργήστε το τέλειο beach look επιλέγοντας το μπικίνι ή το ολόσωμο μαγιό που ταιριάζει στο σώμα σας. Όλα τα μαγιό της Parabita ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα στο ύφασμά τους αλλά και για την ελκυστική τιμή τους. Δημιουργήστε τα δικά σας looks συνδυάζοντας σλιπάκι και top και μάλιστα στο νούμερο που σας ταιριάζει ακόμα και αν αυτό είναι διαφορετικό για το επάνω η το κάτω μέρος.

Αέρινο beachwear: Φούξια και μπλε indigo είναι τα κυρίαρχα χρώματα της συλλογής, τυπώματα tie & dye και ρίγες που θυμίζουν τη ζωή στο νησί! Η συλλογή περιλαμβάνει ανάλαφρα ενδύματα, παντελόνες, καφτάνια, φορέματα καθώς και βερμούδες και φούστες. Οι σιλουέτες είναι άνετες και χαλαρές σε βαμβακερές αλλά και λινές επιλογές. Η συλλογή Ocean Breeze της Parabita για το φετινό καλοκαίρι κλέβει τις εντυπώσεις.

Στη γυναικεία ομορφιά δε χωράνε περιορισμοί και ταμπέλες. Κάθε γυναίκα είναι μοναδική και έτσι αντιμετωπίζεται από την Parabita. H φιλοσοφία του “Believe in your beauty” αποτυπώνει αυτή ακριβώς τη μοναδικότητα. Απευθύνεται στη σύγχρονη, μοντέρνα γυναίκα με καμπύλες που αναζητά κορυφαία ποιότητα, τέλεια εφαρμογή και σχέδια που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα της από το πρωί έως το βράδυ. Γι’ αυτό η Parabita και το πάθος της για τη μόδα, αποτελεί εδώ και χρόνια τον απόλυτο plus size fashion προορισμό.

Αντηλιακό: Προστατεύστε την επιδερμίδα σας, προστατεύστε τους ωκεανούς με το νέο WATERLOVER SUN MIST. Εμπλουτισμένο με το μοναδικό αναζωογονητικό σύμπλεγμα Life Plankton™ της Biotherm,προστατεύει και ενυδατώνει την επιδερμίδα, περιβάλλοντάς την με μια εθιστική υφή και χαρίζοντάς της λαμπερό, ομοιόμορφο μαύρισμα.

Δείχνοντας ακόμα μεγαλύτερη ευαισθησία σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, το νέο WATERLOVER SUN MIST έχει 99% βιοδιασπώμενη βάση και 95% βιοδιασπώμενο άρωμα. Έτσι, ακόμα και τα αντηλιακά φίλτρα σέβονται το υδάτινο περιβάλλον. Η σύνθεση ελέγχθηκε στο Ocean 5 – μια επαναστατική πλατφόρμα περιβαλλοντικών δοκιμών που μας βοηθά να ελέγχουμε τον έλεγχο του αντίκτυπου της σύνθεσης WATERLOVER σε γλυκά και θαλάσσια ύδατα.