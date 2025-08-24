Ήσουν ήλιος, ήσασταν παραλία, ήπιατε cocktails, φιληθήκατε (μεγάλη ιστορία), και γύρισες πίσω με το κινητό στο χέρι, περιμένοντας το κλασικό “πότε θα σε ξαναδώ”. Μόνο που δεν ήρθε ποτέ. Σιωπή. Απόλυτη. Ghostαρε. Και ναι, αυτό το άρθρο είναι για σένα.

Dos

Αναγνωρίζεις τι έγινε – δεν το εξωραΐζεις

Όχι, δεν χάλασε το κινητό του. Όχι, δεν τον απήγαγαν εξωγήινοι. Κι όχι, δεν “δεν είδε το μήνυμα”. Έχει δει το μήνυμα. Απλά δεν θέλει να απαντήσει. That’s all, queen. Πόνος μεν, αλήθεια δε.

Το παίρνεις προσωπικά, αλλά για λίγο

Στεναχωριέσαι. Εννοείται. Πιθανόν να είχες αρχίσει να πλέκεις κουβέρτα για τα μελλοντικά σας παιδιά. ΟΚ, δικαίωμα σου. Αλλά τουλάχιστον να θυμάσαι ότι δεν φταις εσύ που δεν έχει τρόπους αυτός.

Μιλάς με τις φίλες σου (και τις αφήνεις να σε βρίσουν λίγο)

Αυτό βοηθάει πάντα. Θες να πεις “Μήπως να του στείλω κάτι τελευταίο;” Να είσαι σίγουρη πως κάποια θα πεταχτεί να φωνάξει “ΜΗ”. Και καλά θα κάνει.

Το χρησιμοποιείς σαν wake-up call

Όχι για να του στείλεις 5 παραγράφους. Αλλά για να πεις: “Αν κάποιος δεν μπορεί να επικοινωνήσει, δεν κάνει για μένα. Τέλος.” Θες ενήλικες, όχι φαντάσματα.

Don’ts (με τίποτα όμως):

Δεν τον ψάχνεις στο LinkedIn “γιατί είπε ότι έχει πολλή δουλειά”

Αν ήταν τόσο απασχολημένος, ας το έλεγε. Δεν θα του γράψεις “Καλή σταδιοδρομία”, θα του δώσεις unfollow και block για να γλιτώσεις τα μεταμεσονύχτια scrolls.

Δεν τον ξεμπροστιάζεις στα stories (ναι, το σκέφτηκες)

Τι να γράψεις; “Όταν ο άλλος λέει πως δεν είναι έτοιμος και τελικά είναι έτοιμος απλώς όχι για σένα”; Μήπως να το βάλεις σε μαξιλαροθήκη καλύτερα;

Δεν τον δικαιολογείς

Το “είναι πολύ ευαίσθητος και φοβήθηκε” είναι η νέα version του “έχασε το κινητό του στη θάλασσα”. Μπα. Απλά δεν ενδιαφέρθηκε αρκετά. Σκληρό; Ναι. Σωτήριο; Διπλό ναι.

Δεν γυρνάς να ρωτήσεις “τι έκανα λάθος;”

Αγάπη μου, τίποτα. Το λάθος του ήταν που δεν είχε την ελάχιστη συναισθηματική ωριμότητα να σου πει “δεν θέλω κάτι παραπάνω”. Εσύ δεν έκανες τίποτα λάθος που ερωτεύτηκες. Εκείνος έκανε λάθος που εξαφανίστηκε.

Τέλος, βάλε μουσική (κάτι “I’m too classy for this world”), πάρε φίλες, βγες έξω, και θύμισε στον εαυτό σου ότι η αξία σου δεν μετριέται με το αν απάντησε ένα νούμερο στο WhatsApp.

Αν ghostάρει, να μείνει φάντασμα. Εσύ είσαι γυναίκα από κρέας, οστά και φωτιά.