Αν νιώθεις ότι τελευταία δεν σου φταίει απλώς η κούραση, αλλά κάτι πιο βαθύ, δεν είσαι η μόνη. Ζούμε σε μια εποχή που όλα τρέχουν, όλα απαιτούν και τίποτα δεν περιμένει. Ανάμεσα σε δουλειά, υποχρεώσεις και ατελείωτο scrolling, το σώμα ακολουθεί μέχρι ένα σημείο. Μετά αρχίζει να κατεβάζει διακόπτες. Και κάπου εκεί, πολύ συχνά, η πρώτη «απώλεια» είναι η επιθυμία. Οι ειδικοί το ονομάζουν sexual burnout. Όχι, δεν είναι απλώς μια φάση που δεν έχεις όρεξη. Είναι κάτι πιο σύνθετο. Μια κατάσταση όπου το μυαλό και το σώμα αποσυνδέονται από τη σεξουαλικότητα, κυρίως λόγω παρατεταμένου στρες. Και κάπως έτσι, αυτό που κάποτε ήταν απόλαυση, αρχίζει να μοιάζει με ακόμα μία υποχρέωση.

Δεν είναι στο μυαλό σου, είναι στο νευρικό σου σύστημα

Όταν βρίσκεσαι διαρκώς σε ένταση, το σώμα λειτουργεί σε κατάσταση «επιβίωσης». Η κορτιζόλη ανεβαίνει, η χαλάρωση μειώνεται και η επιθυμία περνάει σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι ότι «δεν θέλεις». Είναι ότι δεν μπορείς. Και αυτό είναι μια σημαντική διάκριση που συχνά παραβλέπουμε.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα signals που δείχνουν ότι ίσως δεν μιλάμε απλώς για κούραση.

Όταν το σεξ γίνεται υποχρέωση

Αν πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται «πρέπει να γίνει κι αυτό», τότε κάτι έχει αλλάξει. Η αυθόρμητη διάθεση έχει δώσει τη θέση της σε μια αίσθηση καθήκοντος.

Όταν το μυαλό δεν σταματάει ούτε στιγμή

Ακόμα και όταν είσαι με τον άνθρωπό σου, το μυαλό τρέχει σε emails, εκκρεμότητες, λίστες. Η παρουσία χάνεται και μαζί της χάνεται και η σύνδεση.

Όταν η επαφή σε κουράζει αντί να σε ηρεμεί

Ένα χάδι που παλιά σε χαλάρωνε, τώρα σε εκνευρίζει. Δεν είναι αδιαφορία. Είναι υπερφόρτωση.

Όταν διαλέγεις την «εύκολη» χαλάρωση

Netflix, κινητό, scrolling μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Ο εγκέφαλος ζητά γρήγορη, χαμηλής προσπάθειας αποσυμπίεση. Η οικειότητα όμως θέλει ενέργεια και όταν αυτή λείπει, απλώς δεν συμβαίνει.

Όταν μπαίνουν οι ενοχές στο παιχνίδι

Και εδώ αρχίζει ο φαύλος κύκλος. Δεν έχεις διάθεση, νιώθεις άσχημα γι’ αυτό, αγχώνεσαι περισσότερο και τελικά απομακρύνεσαι ακόμη πιο πολύ.

Και τώρα τι κάνεις;

Δεν υπάρχει «μαγικό κουμπί» για reset. Και ίσως το πρώτο που χρειάζεται να αποδεχτείς είναι ότι δεν φτιάχνεται με πίεση.

Ξεκίνα από το βασικό: χαμήλωσε τις απαιτήσεις

Η οικειότητα δεν σημαίνει απαραίτητα σεξ. Μπορεί να είναι ένα άγγιγμα, μια αγκαλιά.

Βάλε όρια στην πληροφορία

Το κινητό δεν είναι αθώο. Η συνεχής διέγερση που προκαλεί κρατά το μυαλό σε εγρήγορση. Και χωρίς χαλάρωση, δεν υπάρχει επιθυμία.

Μίλα, ακόμα κι αν είναι άβολο

Η σιωπή δημιουργεί παρεξηγήσεις. Όταν ο άλλος καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται για απόρριψη, αλλά για εξάντληση, αλλάζει όλη η δυναμική.

Τέλος, η σεξουαλική διάθεση δεν είναι κάτι ανεξάρτητο από τη ζωή σου. Είναι, με έναν τρόπο, καθρέφτης της. Αν μειώνεται, ίσως δεν χρειάζεται να την «διορθώσεις». Ίσως χρειάζεται να δεις τι σε έχει φέρει μέχρι εκεί. Και αυτό, όσο κι αν δεν είναι η εύκολη απάντηση, είναι συνήθως η πιο ειλικρινής.