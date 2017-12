Το σεξ είναι καταπληκτικό όπως κάθε φορά. Όταν βρίσκεστε είστε πάντα εκείνο το ζευγάρι που όλοι ζήλευαν από την αρχή. Παρόλα αυτά πλέον δεν υπάρχει καμία επαφή. Σιγά σιγά αναγνωρίζεις τα σημάδια ότι η σχέση σου περνάει μια κρίση και μάλλον θα πρέπει να τελειώσει. Ποια είναι τα σημάδια λοιπόν ότι θα πρέπει να χωρίσεις;

1. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ σας

Μπορεί να νευριάζεις και να θυμώνεις με όλο αυτό αλλά είναι πραγματικότητα. Γκρινιάζεις με το παραμικρό και όχι άδικα. Μπορεί να λες κάτι και να μη γίνεται, ακόμα και για το αν θα συναντηθείτε αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Όταν επίσης αποφασίσεις ότι η παρέα ή η δουλειά είναι πλέον πιο σημαντική από εκείνον τότε κάτι πραγματικά κακό συμβαίνει. Ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη καταλαβαίνεις ότι έχεις να δεις τον άλλον δύο εβδομάδες και δεν σου λείπει.

2. Μιλάτε μόνο στο τηλέφωνο πλέον

Το αμέσως επόμενο καμπανάκι είναι να ξεκινήσετε να μιλάτε μόνο στο τηλέφωνο. Μπορεί η σχέση σας μέσω τηλεφώνου να γίνεται πιο έντονη αλλά τι σημασία πραγματικά έχει όταν δεν θέλεις να δεις τον άλλον. Ναι, ακόμα και εδώ παίζουν ρόλο οι προτεραιότητες. Πλέον δεν είσαι προτεραιότητα ή δεν είναι εκείνος για εσένα.

3. Δεν είναι προτεραιότητα σου

Και κάπως έτσι καταλήγει στο τρίτο και βασικότερο όπου έχω αναφέρει και στα δύο παραπάνω ότι δεν είναι προτεραιότητα σου. Έχεις για παράδειγμα ελεύθερο χρόνο, τι θα επιλέξεις να κάνεις; Να δεις εκείνον ή να χαλαρώσεις διαβάζοντας ένα βιβλίο. Αν επιλέξεις το δεύτερο, μάλλον αυτός ο άνθρωπος έχει τελειώσει οριστικά από τη ζωή σου. Υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά που πραγματικά είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει: it takes two to tango και πραγματικά είναι αυτό που ακριβώς ορίζει. Σε μια σχέση χρειάζονται δύο άτομα.