Λένε πως ο γάμος περνάει από διάφορες φάσεις. Στην αρχή έχει πάθος, ρομαντισμό και ανεμελιά. Κάπου μετά, όμως, έρχεται η κατρακύλα, και σύμφωνα με τις έρευνες, αυτό συμβαίνει περίπου στα επτά χρόνια. Ναι, ίσως τελικά τα «7 χρόνια φαγούρας» να μην είναι απλώς μια ατάκα, αλλά μια περίοδος που όντως δοκιμάζει τη σχέση.

Από τη Marilyn Monroe στην ψυχολογία των ζευγαριών

Ο όρος «The Seven Year Itch» έγινε διάσημος το 1955 χάρη στη Marilyn Monroe, αλλά οι επιστήμονες φαίνεται πως δίνουν στο θέμα μια πιο… στατιστική βάση. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sex Research έδειξε ότι γύρω στον έβδομο χρόνο του γάμου κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες σκέψεις για απιστία και διαζύγιο.

Στη μελέτη συμμετείχαν 313 παντρεμένοι άνδρες και γυναίκες από το Ισραήλ, χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα χρόνια έγγαμου βίου. Τα αποτελέσματα είχαν ενδιαφέρον:

Και τα δύο φύλα αρχίζουν να σκέφτονται την απιστία περίπου στα 7 χρόνια.



Για τους άνδρες, αυτή η διάθεση μεγαλώνει με τον καιρό.



Για τις γυναίκες, αντίθετα, μειώνεται σταδιακά.

Και το πιο απρόσμενο; Για τους άνδρες, η «φαγούρα» της απιστίας επιστρέφει… στα 30 χρόνια γάμου!

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα

Μια δεύτερη έρευνα, αυτή τη φορά από το Journal of Marriage and Family, έδειξε ότι οι γυναίκες που απατούν το κάνουν συχνότερα γύρω στον 7ο χρόνο, αλλά με τα χρόνια οι πιθανότητες πέφτουν σημαντικά, σχεδόν μηδενίζονται μετά τα 20 χρόνια. Οι άνδρες, αντίθετα, δείχνουν μια πιο περίπλοκη πορεία αφού η «φαγούρα» τους μειώνεται μετά τα 7 χρόνια, για να επανέλθει δυναμικά γύρω στα 30.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, τα στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι τα περισσότερα διαζύγια εκδίδονται κατά τον 8ο χρόνο γάμου. Οπότε ναι, κάπου εκεί γύρω στον έβδομο χρόνο φαίνεται πως τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν.

Μην πανικοβάλλεσαι!

Πριν βιαστείς να κοιτάξεις το ημερολόγιο του γάμου σου, ο ψυχολόγος Justin J. Lehmiller, Ph.D., από το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, έχει κάποιες επισημάνσεις. Στο άρθρο του στο Psychology Today, τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο ετερόφυλα ζευγάρια, ενώ βασίζονται σε αυτοαναφορές, που, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι πάντα απόλυτα ειλικρινείς.

Επιπλέον, δεν είναι ξεκάθαρο αν όλα τα ζευγάρια είχαν ως δεδομένο τη μονογαμία. Σήμερα οι μορφές σχέσεων έχουν αλλάξει και η πολυσυντροφικότητα δεν είναι πια ταμπού, οπότε μελλοντικές έρευνες ίσως δείξουν άλλη εικόνα.

Γιατί, όμως, στα 7 χρόνια;

Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο φιλοσοφικά. Μήπως οι άνθρωποι πράγματι λειτουργούμε σε 7ετείς κύκλους; Ή μήπως απλώς, γύρω σ’ αυτό το σημείο, περνά η περίοδος του «μέλιτος» και αρχίζουν να φαίνονται οι πραγματικές διαφορές;

Όπως και να ’χει, αν νιώθεις πως η σχέση σου έχει μπει σε μια τέτοια φάση, μην το αγνοείς. Ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να δεις αν οι διαφορές γεφυρώνονται, ή αν ήρθε η ώρα να χαράξετε διαφορετικές πορείες.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, είτε πρόκειται για «φαγούρα» είτε για φυσική φάση ωρίμανσης, οι σχέσεις χρειάζονται φροντίδα, αλήθεια και ανανέωση. Γιατί, τελικά, η μεγαλύτερη δοκιμασία του γάμου δεν είναι τα 7 χρόνια… αλλά η συνήθεια που σίγουρα έρχεται αρκετά νωρίτερα.