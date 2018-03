Μήπως είσαι κι εσύ απ’ τα κορίτσια που έχουν την τάση να τη βγάζουν «στη μούγκα» ασχέτως αν είναι… δυναμίτες στο κρεβάτι; Φιλενάδα δεν είσαι η μόνη! Η αλήθεια είναι πως όλες μας έχει προβληματίσει κατά καιρούς το όλο κεφάλαιο «Dirt talk» στο κρεβάτι.

Όλοι και όλες θέλουν λίγη παραπάνω… διαδραστικότητα την ώρα του σεξ, το πρόβλημα όμως συνοψίζεται συνήθως στην κλασσική αντίδραση: «Μα δεν ξέρω τι να πω!»

Μήπως φανείς αστεία; Μήπως θα φανείς φτηνή; Κι αν γελάσει; Κι αν σε παρεξηγήσει; Με τόσες ερωτήσεις ακόμη και η πιο φυσιολογική γυναίκα θα μπερδευόταν! Αλλά ας είμαστε ξεκάθαρες: Δεν θα γίνεις φτηνή αν απλά αποφασίσεις να μιλήσεις λίγο παραπάνω. Είναι τελείως διαφορετικό το να γίνεις ερωτική από το να γίνεις πρόστυχη και το να γίνεις πρόστυχη απέχει αρκετά από το να γίνεις φτηνή. Τελεία και παύλα.

Γιατί αξίζει να το κάνεις

Για αρχή και μόνο το άγχος που προκαλείς στον εαυτό σου με όλες αυτές τις ανασφάλειες στερεί την απόλαυση τόσο σε σένα όσο και στον σύντροφό σου. Γιατί κι εκείνος έχει ανάγκη την επιβεβαίωση(από τα ανδρικά του προσόντα, μέχρι το αν σε ευχαριστεί αυτό που σου κάνει). Εκτός αυτού όμως, οι «πικάντικοι» διάλογοί σας, εντός και εκτός κρεβατοκάμαρας τον κάνουν να σε σκέφτεται ακόμη περισσότερο. Από το kinky sms που θα του στείλεις και τη σπόντα που θα του πετάξεις στο αμάξι, μέχρι τα λόγια που θα του ψιθυρίζεις όταν βρεθείτε στο κρεβάτι, το dirty talk είναι ένα από τα καλύτερα προκαταρκτικά για να μπείτε στο mood κι αυτό γιατί ο εγκέφαλος είναι, όσο κι αν σου κάνει εντύπωση, η πιο ερωτογενή μας ζώνη.

Πάρε ιδέες:

Update, babe: Μίλα του για το πόσο σε ερεθίζει/πόσο ερεθισμένη είσαι. Από το στενό τζιν που τονίζει τα οπίσθιά του και τα πράγματα που θέλεiς να κάνετε όταν βρεθείτε, μέχρι την ώρα που θα βρεθείτε και όντως τα κάνετε, περιέγραψέ του το πόσο τέλεια σε κάνει να νιώθεις. Εκτός του ότι θα τονώσει την αυτοπεποίθησή του , θα του εξάψει την φαντασία, θα τον βοηθήσει να καταλάβει τι αρέσει και σε σένα και φυσικά θα σε κάνει να αποφύγεις εύκολα τραγικές ερωτήσεις τύπου: «Τι σου κάνω (μάνα μου);» (sic).

Say my name, same my name: Οι άντρες θέλουν να ξέρουν ότι δεν φαντασιώνεσαι κάποιον άλλον όταν είσαι μαζί τους (προφανώς) και ότι δεν προσποιείσαι. Ναι, φυσικά και είναι ανασφαλείς (τώρα το κατάλαβες;) και φυσικά και θέλουν να ξέρουν πως είναι εκείνοι που σε κάνουν να παραμιλάς από ηδονή!Γι΄αυτό και το να λες (ή/και να φωνάζεις) το όνομα τους στο κρεβάτι είναι από μόνο το ιδιαίτερα ερεθιστικό για εκείνους.

Βρες το στυλ σου: Αν κάποιες λέξεις ή φράσεις δεν σου αρέσουν δε χρειάζεται να τις χρησιμοποιείς. Μπορείς να βρεις εκείνες που «κάθονται» καλύτερα στο χαρακτήρα σου και στα θέλω του συντρόφου σου, χωρίς να νιώσεις «ξένη» μέσα στο σώμα σου ή πως ρίχνεις την αξιοπρέπειά σου. Μίλησε για πράγματα που σου αρέσουν και πες τα τη στιγμή που είσαι…ντυμένη. Όχι στο κρεβάτι.Πες του τα όταν θα είστε στο αμάξι σε μια άσχετη στιγμή και θα δεις που η ατμόσφαιρά αμέσως θα γίνει πολύ πιο ηλεκτρισμένη.

It’s role playing time: Δε χρειάζεται να φορέσεις κουστούμι σέξι μαθήτριας ή…αφέντρας για να μπεις στο «πετσί» του ρόλου σου. Μπορείς να γίνεις γλυκιά και αθώα ή πρόστυχη και άγρια με μόνο όπλο τη φωνή σου αν το θελήσεις. Και ναι, θα το λατρέψει!

Κάν’του κοπλιμέντα: Για το πόσο υπέροχα φιλάει, για το πόσο ωραίος είναι, για το πόσο καλά κάνει αυτό που κάνει, για το πόσο εντυπωσιακά είναι τα προσόντα του κλπ κλπ. Απογείωσε την αυτοπεποίθησή του και θα δεις που δεν θα είναι το μόνο που θα… απογειωθεί!

Ρώτα τον: Ναι, μην το γελάς! Ρώτα τον τι θα θέλε να του κάνεις, αν τον ανάβει αυτό που κάνεις και γενικώς… ρώτα! Αν μάλιστα ντρέπεσαι, τέτοιου τύπου ερωτήσεις είναι και ένας καλός τρόπος να του «πετάξεις το μπαλάκι» στο να γίνει κι εκείνος πιο περιγραφικός. Εκτός αυτού όμως, είναι κι ένας καλός τρόπος να τεστάρεις το πόσο kinky είναι διατεθειμένος να γίνει.

Γίνε πιο… απαιτητική: Ζήτα του να κάνει κάτι που σε ερεθίζει. Οι «διαταγές» αλά Christian Gray του δείχνουν πως κι εσύ αν θέλεις έχεις το πάνω χέρι και πως έχεις αυτοπεποίθηση. Δε χρειάζεται να πιάσετε… διάλογο. Σύντομες φράσεις όπως «κι άλλο», «πιο γρήγορα», «πιο δυνατά» του δίνουν να καταλάβει πως όχι μόνο κάνει καλά αυτό που κάνει, αλλά και πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το διακόψει!

What happens in Vegas…: Όπως το ρητό λέει «Ό, τι γίνεται στο Vegas, μένει στο Vegas», ό,τι λέγεται στην κρεβατοκάμαρα, μένει στην κρεβατοκάμαρα, τουλάχιστον μεταξύ δύο εραστών που έχουν εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο και σέβονται τις προσωπικές τους στιγμές. Έχοντας ξεκαθαρίσει αυτό, αν έχεις μερικές… πικάντικες φαντασιώσεις, άρπαξε την ευκαιρία και αποκάλυψέ του τις πιο τρελές σου επιθυμίες.

Κάνε μου λιγάκι «Μμμμ..»: Οι ήχοι, οι αναστεναγμοί και τα μακρόσυρτα σύμφωνα και φωνήεντα πιάνονται σαν dirty talk, ειδικά αν μέχρι πρότινος ήσουν ιδιαίτερα «φειδωλή» με τις εκφράσεις σου. Μερικά απαλά «ηχάκια» μπορούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικά όσο μια ατάκα, για αυτό μη φοβηθείς να γίνεις δημιουργική. ‘Ο,τι και να πεις για να τον ενθαρρύνεις στην τελική, μόνο υπέρ σας μπορεί να είναι.

Και να θυμάσαι δεν είναι τόσο το τι θα πεις, όσο το πώς θα το πεις. Ο τόνος της φωνής και η γλώσσα του σώματος είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά.