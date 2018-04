Σίγουρα οι άντρες εκτιμούν τις εμφανίσεις με σέξι εσώρουχα ή τις κατ’οίκων προβολές ερωτικών ταινιών με την σύντροφό τους, αλλά δεν είναι τα μόνα που τους φτιάχνουν τη διάθεση. Υπάρχουν όμως και κάποια ασυνήθιστα αφροδισιακά που οι άντρες βρίσκουν εξίσου ερεθιστικά. Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τα δέκα πιο απρόσμενα πράγματα που ανάβουν τους άντρες και πώς θα τα χρησιμοποιήσεις για να ανανεώσεις την σεξουαλική σου ζωή!

1. Η μυρωδιά της κολοκυθόπιτας

Ξέχασε το Chanel No.5! Το ερευνητικό κέντρο Οσμής και Γεύσης του Σικάγο διαπίστωσε ότι η μυρωδιά της κολοκυθόπιτας σε συνδυασμό με αυτή της λεβάντας, αύξησε τη ροή του αίματος στο ανδρικό μόριο, περισσότερο από ότι 23 άλλα αρώματα. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να θυμίζει ένα υπέροχο γεύμα ή απλά να χαλαρώνει τους άντρες. Την επόμενη φορά που θα θελήσεις να ‘ανεβάσεις’ τα πράγματα στην κρεβατοκάμαρα, ψήσε μία πίτα δίπλα σε ένα κλωναράκι λεβάντας.

2. Ο φόβος

Ερευνητές από το University of British Columbia χώρισαν δύο ομάδες αντρών. Η μία ομάδα εστάλη πάνω σε μία ανθεκτική γέφυρα και η άλλη σε μία ασταθή σε ύψος 230 ποδιών. Στη συνέχεια, έστειλαν μια όμορφη γυναίκα για να ζητήσει κι από τις δύο ομάδες για να συμπληρώσουν μια έρευνα. Οι άντρες στην επισφαλή γέφυρα έδωσαν περισσότερο ριψοκίνδυνες απαντήσεις στις ερωτήσεις της. Το συναίσθημα της απειλής συνδέθηκε με τη διέγερση στον εγκέφαλο, η οποία μπορεί να τους παρακινήσει να ανοιχτούν. Ποιος φανταζόταν ότι το άγχος μπορεί να εξελιχθεί σε αποτελεσματικό ερωτικό παιχνίδι;

3. Το κόκκινο χρώμα

Προτίμησε ένα μικρό κόκκινο φόρεμα για το δεύτερο ραντεβού σου! Σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology, οι άντρες βρίσκουν ελκυστικές τις γυναίκες που επιλέγουν το βαθύ κόκκινο. Εκτός του ότι το κόκκινο έχει συνδεθεί με τον φτερωτό θεό του έρωτα, παίζει ρόλο και η βιολογία: οι γυναίκες και άλλα θηλυκά πρωτεύοντα θηλαστικά κοκκινίζουν στο πρόσωπο πριν την ωορρηξία, προσελκύοντας έτσι τα αρσενικά στη γόνιμη περίοδό τους.

4. Τα μακριά γυμνασμένα χέρια

Μάλλον ήρθε η ώρα να κάνεις ένα διάλειμμα με τις ασκήσεις ποδιών και να εστιάσεις στα χέρια σου. Οι ερευνητές του University of New South Wales in Sydney έδειξαν βίντεο γυναικών σε ορισμένους άντρες, οι οποίοι επέλεξαν ως πιο ελκυστικές τις γυναίκες με μακριά τονισμένα χέρια. Οι γυναίκες με μακριά πόδια δεν κατάφεραν καν να μπουν στη λίστα. Η θεωρία πίσω από το αποτέλεσμα: Τα μακριά χέρια μπορεί να κάνεουν μια γυναίκα να φαίνεται πιο ευέλικτη, λειτουργική ή να προμηνύουν μεγάλες αγκαλιές.

5. Σετ εσωρούχων

«Οι άντρες προτιμούν τα ίδια εσώρουχα πάνω κάτω, όχι γιατί ασχολούνται με χρώματα και υφάσματα, αλλά γιατί ερεθίζονται από το γεγονός ότι μια γυναίκα ξοδεύει χρήματα και ενέργεια για κάτι που θα το δουν μόνο αυτοί» αποκαλύπτει η ειδικός στις σχέσεις April Masini, συγγραφέας του Think & Date Like a Man. Για καλύτερα αποτελέσματα επέλεξε ένα σετ κόκκινων εσωρούχων.

6. Γεμάτοι μηροί και γοφοί

Οι άντρες προτιμούν τους παχύτερους μηρούς. Οι επιστήμονες από τα University of Pittsburgh και University of California δίνουν μία εξελικτική εξήγηση: οι παχύτεροι γοφοί και μηροί περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία μπορούν να περάσουν μέσω της κυκλοφορίας του αίματος μιας εγκυμονούσας στον πλακούντα, τρέφοντας έτσι τον εγκέφαλο του μωρού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν έχεις αδύνατους μηρούς, δεν θα κάνεις ένα έξυπνο παιδί.

7. Οι γυναίκες κοντά τους

Σύμφωνα με την Kailen Rosenberg, μια ειδικό στις σχέσεις και ιδρύτρια της εταιρίας ανεύρεσης συντρόφου, Kai-len Love and Life Architects, οι άντρες είναι πιθανότερο να προτιμήσουν μια γυναίκα με την οποία συναντιόνται συχνά ή βγαίνουν στα ίδια μέρη από ότι μία που απλά έχουν κάποια ενδιαφέροντα. Η ειδικός τονίζει μάλιστα ότι στο εργασιακό περιβάλλον, οι άντρες μάλλον θα στραφούν στις συναδέλφους με τις οποίες βγαίνουν στο ίδιο εστιατόριο. «Όσο οι άντρες αισθάνονται ότι θέλουν μια αλλαγή, στην πραγματικότητα ανταποκρίνονται πιο δυνατά στην σταθερότητα και την οικειότητα» προσθέτει.

8. Οι γυναίκες που τους μοιάζουν

Μπορεί να έχεις ακούσει ότι κάποιες αναλογίες προσώπου και σώματος κάνουν τις γυναίκες πιο ελκυστικές στους άντρες. Αλλά τα πρόσωπα των αντρών μπορεί να επηρεάσουν την κρίση τους, αφού προτιμούν γυναίκες με χαρακτηριστικά παρόμοια με τα δικά τους, σύμφωνα με την Rosenberg. Πιθανότατα να ισχύει η περίπτωση της ομογαμίας, μιας θεωρίας που υποστηρίζει ότι ζευγαρώνουμε με ανθρώπους που μας μοιάζουν.

9. Το γέλιο

Σύμφωνα με τη Maria Sophocles, MD, βοηθός καθηγητή στο University of Basel και μέλος του Intimina Medical Advisory Board,οι άντρες ερεθίζονται υποσυνείδητα από το γέλιο μιας γυναίκας, πιθανότατα γιατί ο ήχος τους θυμίζει τους στεναγμούς που μπορεί να ακούσουν κατά τη διάρκεια του σεξ.

10. Τα sex toys σου

«Συχνά οι γυναίκες νιώθουν άβολα να χρησιμοποιήσουν έναν δονητή μπροστά στον σύντροφό τους, από φόβο μήπως προσβληθεί ή νιώσει παράταιρος» λέει η Sue W. Goldstein, εκπαιδεύτρια υγείας. Ωστόσο, πολλοί άντρες βρίσκουν απίστευτα ερεθιστικό να βλέπουν μια γυναίκα να χρησιμοποιεί ερωτικά βοηθήματα. Οι άντρες λειτουργούν οπτικά, οπότε με το να σε βλέπουν να ευχαριστιέσαι, ερεθίζονται είτε συμμετέχουν είτε όχι.