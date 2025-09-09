26χρονη έχει 22 παιδιά και θέλει να φτάσει τα 100!

26χρονη έχει 22 παιδιά και θέλει να φτάσει τα 100!

Μια 26χρονη γυναίκα από τη Ρωσία, η Kristina Ozturk, έχει τραβήξει τα βλέμματα όλου του κόσμου με την ασυνήθιστη οικογενειακή της ιστορία. Ζώντας στη Γεωργία, έχει ήδη αποκτήσει 22 παιδιά και δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει μέχρι να φτάσει… τα 100!

Η Kristina και ο σύζυγός της, ο Τούρκος επιχειρηματίας Galip Ozturk, αποφάσισαν να επενδύσουν περίπου 180.000 δολάρια σε κλινικές παρένθετης μητρότητας. Μέσα σε μόλις 16 μήνες, από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021, η οικογένειά τους μεγάλωσε εντυπωσιακά, αποκτώντας 20 μωρά σχεδόν ταυτόχρονα.

Η καθημερινότητα της Kristina

Παρά την πολύτιμη βοήθεια που λαμβάνει από νταντάδες, η Kristina υποστηρίζει ότι είναι μια μαμά που συμμετέχει ενεργά σε κάθε πτυχή της ζωής των παιδιών της. Όπως λέει, «κάνει ό,τι κάνει κάθε μητέρα» — απλώς σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Η μέρα της είναι γεμάτη από φροντίδα, αγάπη αλλά και αυστηρή οργάνωση για να λειτουργούν όλα ρολόι.

Τα παιδιά και τα ονόματα

Η λίστα με τα ονόματα είναι ήδη μακροσκελής: Victoria, Mustafa, Maryam, Ayrin, Alice, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet, Ahmet, Ali, Kristina, Alena, Sarah, Lockman, Alparslan και Olivia. Και όμως, σύμφωνα με την ίδια, αυτή είναι μόνο η αρχή.

Σύννεφα στη ζωή της οικογένειας

Το ειδυλλιακό αφήγημα δεν μένει χωρίς δυσκολίες. Το 2023, ο σύζυγός της καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για κατοχή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, γεγονός που έφερε αναταράξεις στην τεράστια οικογενειακή τους καθημερινότητα. Παρ’ όλα αυτά, η Kristina συνεχίζει να προβάλλει στιγμές από τη ζωή της στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ακόλουθους που παρακολουθούν με θαυμασμό ή περιέργεια.

Η περίπτωσή της θέτει σοβαρά ερωτήματα για τα όρια της οικογένειας, την ηθική διάσταση της παρένθετης μητρότητας και τις κοινωνικές επιπτώσεις ενός τόσο μεγάλου σπιτιού. Η ίδια, όμως, δηλώνει αμετακίνητη: θέλει να δημιουργήσει «την πιο ευτυχισμένη οικογένεια στον κόσμο» και δεν σκοπεύει να σταματήσει, αν πρώτα δεν δει τον αριθμό των παιδιών της να γίνεται… τριψήφιος.