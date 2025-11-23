Αν κάτι έχουμε μάθει μεγαλώνοντας, είναι ότι οι φιλίες δεν είναι πάντα αυτό το φωτεινό, αθώο πράγμα που πιστεύαμε στα είκοσι μας. Κάποιες φορές αρχίζουν γλυκά και καταλήγουν να μας στραγγίζουν πιο ύπουλα κι από τριήμερο χωρίς ύπνο. Και επειδή η ζωή είναι μικρή και το νευρικό μας σύστημα ακόμη μικρότερο, ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους… πότε μια φιλία είναι τοξική και απλώς κάνεις πως δεν το βλέπεις;

Φεύγεις πάντα πιο κουρασμένη απ’ όταν πήγες

Αν μετά τη συνάντηση θες να πέσεις στον καναπέ και να μην ξαναμιλήσεις άνθρωπο για τρεις ώρες, κάτι δεν πάει καλά. Η φιλία είναι ανελκυστήρας, όχι εργοτάξιο.

Η σχέση είναι μονόπλευρη

Εσύ στηρίζεις, τρέχεις, ακούς. Εκείνος ή εκείνη… εξαφανίζονται όταν τους χρειαστείς. Μια φιλία που παίζεται στο «μονό» μάλλον δεν είναι φιλία, είναι προπόνηση υπομονής.

Η κριτική τους έρχεται πάντα με “χιούμορ”

Κλασικό είναι επίσης ότι σου πετάνε ένα υποτιμητικό σχόλιο και το τυλίγουν με το «έλα μωρέ, πλάκα κάνω». Ναι, καλά… η μόνη πλάκα εδώ είναι ότι ακόμη τους πιστεύεις.

Ζήλια και μικρο-ανταγωνισμός

Πετυχαίνεις κάτι; Χαίρεσαι; Το λες; Και βλέπεις εκείνο το ύφος. Αν ακούς τα επιφωνήματα αλλά δεν τα νιώθεις, η ενέργεια μιλάει μόνη της.

Δραματοποίηση επιπέδου τηλεοπτικής σειράς

Κάθε μικρολεπτομέρεια γίνεται δράμα. Κάθε κουβέντα παρεξηγείται. Κι εσύ βρίσκεσαι να κάνεις damage control ενώ δεν έκανες τίποτα. Μια χαρά είσαι, εκείνοι ψάχνουν σενάριο.

Ασάφειες, μισές αλήθειες και επιφανειακές κουβέντες

Όταν δεν υπάρχει πραγματικό άνοιγμα, όταν νιώθεις ότι «κάτι κρατάνε», η σχέση απλώς δεν έχει χώρο να αναπνεύσει. Και άμα δεν αναπνέει, πες μου, γιατί να το παλεύεις;

Σε χρησιμοποιούν σαν full-time ψυχολόγο

Το να ακούς τον φίλο σου είναι όμορφο. Το να ακους μόνο τον φίλο σου, όμως, κάπου γίνεται μονόλογος, όχι φιλία.

Δεν αναλαμβάνουν ποτέ ευθύνη

Φταις πάντα εσύ, οι πλανήτες, τα ζώδια, ο ανάδρομος. Εκείνοι; Ατσαλάκωτοι. Ξέρεις και μόνη σου ότι η ισορροπία εδώ έχει πάει περίπατο.

Σε “μικραίνουν” αντί να σε “μεγαλώνουν”

Μια υγιής φιλία σε κάνει να θες να εξελιχθείς. Μια τοξική σε κάνει να θες… να αλλάξεις το όνομά σου και να εξαφανιστείς για λίγο.

Και τελικά; Υπάρχει ένα βασικό σημάδι που τα συνοψίζει όλα, αν δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου χωρίς φόβο, άγχος ή ενοχή, τότε η φιλία δεν είναι ασφαλής. Κι όταν δεν είναι ασφαλής, δεν είναι φιλία, αλλά θορυβώδης συγκατοίκηση συναισθημάτων.