Η διάσημη γυμνάστρια του Hollywood, Jackie Warner, αποκαλύπτει την δίαιτα που κάνει θραύση στο βιβλίο «This is Why You’re Fat (and How to Get Thin Forever): Eat More, Cheat More, Lose More – and Keep the Weight Off». Μπροστά στα μυστικά της υποκλίνονται πασίγνωστες stars, όπως η Mariah Carey, η Jennifer Lopez και πολλές ακόμα.

Ακολουθώντας το παρακάτω διατροφικό πλάνο, θα καταφέρεις να χάσεις 5 κιλά σε μόλις 10 μέρες, αλλάζοντας ριζικά το σώμα σου και τις διατροφικές σου συνήθειες.

10ήμερο Πρόγραμμα

Πρωινό (επιλέγεις ένα)

1 φλιτζάνι καφέ με γλυκαντικό και 1 κουταλιά γάλα αμυγδάλου – 1/2 λίτρο παγωμένο νερό

1 φλιτζάνι πράσινο τσάι + 1/2 γκρέιπφρουτ + 1/2 φλιτζάνι βρόμη με 5 καρύδια – 1/2 λίτρο παγωμένο νερό

Σνακ (επιλέγεις ένα)

1 μπάρα δημητριακών – 1/2 λίτρο παγωμένο νερό

1 μέτριο μήλο 8 αμύγδαλα – 1/2 λίτρο παγωμένο νερό

Γεύμα

2 φέτες ψωμί ολικής αλέσεως

2 φέτες αβοκάντο κομμένο σε φέτες

1 κουταλιά σούπας μουστάρδα

1 φλιτζάνι φρέσκο σπανάκι

1 φέτα ντομάτας

1/2 λίτρο παγωμένο νερό

Απογευματινό σνακ

1 μπάρα δημητριακών ή 8 μπαστουνάκια σέλερι με 1 κουταλιά σούπας μαργαρίνη light

1/2 λίτρο παγωμένο νερό

Δείπνο

180 γραμμ. στήθος κοτόπουλου (ψητό ή βραστό) με 1/2 κουταλάκι φρέσκο σκόρδο, ελάχιστο αλάτι και πιπέρι και 1/2 κουταλάκι ελαιόλαδο

1 φλιτζάνι μπρόκολο

3 μικρές πατάτες

1/2 λίτρο παγωμένο νερό

Μετά το δείπνο

1 φλιτζάνι πράσινο τσάι χωρίς καφεΐνη με 1 φακελάκι τσάι με άρωμα φρούτων.

Ακολουθήστε το επόμενο πρόγραμμα για το δεύτερο πενθήμερο

Πρωινό (επιλέγεις ένα)

1 φλιτζάνι καφέ με 1 φακελάκι φυσικό γλυκαντικό και 1 κουταλιά σούπας γάλα αμυγδάλου

1 φλιτζάνι πράσινο τσάι και 1/2 λίτρο νερό

Δεκατιανό

1 smoothie που θα φτιάξετε με: 1 κουταλάκι φιστικοβούτυρο χωρίς ζάχαρη, 1/2 φλιτζάνι βρόμη, 1/2 φλιτζάνι κατεψυγμένα μούρα, 1/2 φλιτζάνι κατεψυγμένο σπανάκι και νερό

Σνακ

1 μπάρα δημητριακών και 8 baby καρότα ή 10 baby καρότα με 4 κουταλιές χούμους (πουρές ρεβιθιών με ταχίνι)

1/2 λίτρο παγωμένο νερό

Γεύμα

Σαλάτα με: 3 φέτες στήθος κοτόπουλου, 2 καθαρισμένα μπαστουνάκια σέλερι, 1 φέτα κρεμμύδι, 1 μεσαία κόκκινη πιπεριά σε κύβους, 2 φλιτζάνια πράσινο λάχανο, 1 κουταλιά βινεγκρέτ, 1 κουταλιά κουκουνάρι

Απογευματινό σνακ

1 μπάρα δημητριακών και 1/2 μήλο ή 1 μήλο με 1/2 φλιτζ. τυρί cottage

1/2 λίτρο νερό

Δείπνο

1 ψητό φιλέτο σολομού με 1 κ. σ. χυμό λεμονιού, 1/2 κουταλάκι άνηθο σε 1/2 κουταλιά ελαιόλαδο 5 σπαράγγια στον ατμό

1/4 φλιτζάνι άγριο ρύζι με αλάτι και πιπέρι

1/2 λίτρο κρύο νερό

Μετά το δείπνο