Υπάρχουν εποχές που δεν χρειάζεσαι αφορμή για να ανανεωθείς και το φθινόπωρο είναι μια από αυτές. Μια εποχή που σε προσκαλεί να επιστρέψεις στον εαυτό σου, να βρεις την άνεση στην καθημερινότητά σου και να ντυθείς όχι μόνο για να δείχνεις όμορφη, αλλά για να αισθάνεσαι όμορφη και άνετη. Σε αυτή τη διάθεση, η Tezenis παρουσιάζει τη νέα της συλλογή Φθινόπωρο–Χειμώνας 2025/26, συνδυάζοντας θηλυκότητα, καινοτομία και πρακτικότητα σε κάθε κομμάτι, για μόδα από μέσα προς τα έξω!

Underwear που αναδεικνύει το στιλ σου

Πρώτα από όλα, η νέα συλλογή εσωρούχων της είναι σχεδιασμένη για να αγκαλιάζει το σώμα σου με τρόπο φυσικό και σαγηνευτικό. Οι δαντέλες κυριαρχούν, άλλοτε πιο πυκνές και άλλοτε πιο αέρινες, δημιουργώντας διαφάνειες που θυμίζουν τούλι — όπως αυτά που βλέπεις στις πασαρέλες. Ξεχωρίζει η νέα βαμβακερή δαντέλα, που ενώνει τη ρομαντική διάθεση με την πρακτικότητα, κάνοντας κάθε κομμάτι must-have.

Επίσης, μια από τις πιο αγαπημένες σειρές της σεζόν είναι η Light Touch — εξαιρετικά ελαφριά μικροΐνα που χαϊδεύει το δέρμα σου με απαλότητα, ιδανική για καθημερινή χρήση. Το layering αποκτά νέα έννοια: κορμάκια, φορέματα και κορσέδες μετατρέπονται σε βασικά στοιχεία του outfit σου, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να παίξεις με τις υφές και να δημιουργήσεις looks που αντανακλούν το δικό σου στιλ.

Easywear & Knitwear για cozy στιγμές

Φυσικά, αν αγαπάς την άνεση, η σειρά Easywear θα γίνει το νέο σου καθημερινό uniform. Από μαλλί merino μέχρι super thermal κομμάτια χωρίς ραφές, η Tezenis σε ντύνει με απαλότητα και στυλ — είτε μένεις σπίτι με καφέ και Netflix, είτε τρέχεις από meeting σε meeting. Και επειδή οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, η συλλογή περιλαμβάνει και ultralight πλεκτά, ιδανικά για layering κάτω από σακάκια ή oversized πουλόβερ.

Nightwear & Hosiery: οι μικρές πολυτέλειες της καθημερινότητας

Παράλληλα, οι νύχτες του χειμώνα αποκτούν μια νέα, παιχνιδιάρικη διάθεση με τις πιτζάμες Tezenis, από ρομαντικά prints με καρδιές και αρκουδάκια μέχρι βελούδινες υφές που υπόσχονται ζεστασιά. Και ναι — οι οικογενειακές “mini-me” πιτζάμες επιστρέφουν πιο cute από ποτέ. Στις λεπτομέρειες, οι κάλτσες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο: glitter, δαντέλα, animal prints — κάθε βήμα σου γίνεται μια μικρή δήλωση στυλ.

Η μόδα ξεκινά από μέσα σου

Με λίγα λόγια, η Tezenis FW25/26 δεν είναι απλώς μια συλλογή — είναι μια υπενθύμιση ότι η ομορφιά ξεκινά από μέσα. Με υφές που χαϊδεύουν το δέρμα και σχέδια που αποπνέουν αυτοπεποίθηση, σε προσκαλεί να εκφράσεις τη μοναδικότητά σου σε κάθε στιγμή, από το πρωί ως το βράδυ.

Και αν θέλεις να δεις περισσότερα, ρίξε μια ματιά στη σελίδα της Tezenis ή στο Instagram προφίλ της για να εμπνευστείς — γιατί φέτος, το στιλ σου γράφεται με δαντέλα και φως.