Σήμερα ανοίγει το Τριώδιο και ας είμαστε ειλικρινείς ότι το κλασικό φαντασματάκι με το σεντόνι ή ο παραδοσιακός πειρατής έχουν αρχίσει να δείχνουν κάπως ξεπερασμένα. Φέτος η έμπνευση δεν έρχεται από τα παλιά βεστιάρια αλλά κατευθείαν από την οθόνη του σπιτιού μας. Οι αγαπημένες μας σειρές δίνουν τον ρυθμό και οι δρόμοι των καρναβαλιών ετοιμάζονται να μετατραπούν σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό γεμάτο χρώμα και φαντασία. Πάμε να δούμε ποιες στολές θα κάνουν τον μεγαλύτερο θόρυβο φέτος και πώς μπορείς να κλέψεις τις εντυπώσεις.

Το Upside Down επιστρέφει δυναμικά

Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια όμως το Stranger Things παραμένει ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς των μεταμφιέσεων παγκοσμίως. Για τους νοσταλγούς των ογδόντα η κλασική εμφάνιση της Eleven με το ροζ φόρεμα ή οι στολές της ναυτικής παγωτατζίδικης στολής του Steve και της Robin αποτελούν εγγυημένη επιτυχία. Για τους πιο τολμηρούς βέβαια περιμένουμε να δούμε πολλά τέρατα που θυμίζουν τον Vecna αλλά και το απόλυτο cult είδωλο που δεν είναι άλλο από τον Eddie Munson με τη χαρακτηριστική περούκα χαίτη και το τζιν γιλέκο του.

Η σκοτεινή γοητεία της Wednesday Addams

Αν το μαύρο είναι το αγαπημένο σου χρώμα τότε η Wednesday είναι η ιδανική στολή για σένα. Το viral χορευτικό της έχει αφήσει εποχή και το μαύρο φόρεμα με τον λευκό γιακά παραμένει η πιο εύκολη και ταυτόχρονα σικ λύση για κάθε πάρτι. Μην ξεχάσεις να προσθέσεις στον ώμο σου ένα ψεύτικο κομμένο χέρι καθώς είναι το αξεσουάρ που θα απογειώσει το look και θα σε κάνει να δείχνεις λες και μόλις βγήκες από την Ακαδημία Nevermore.

Μεγαλοπρέπεια και αριστοκρατικός αέρας

Για όσους αναζητούν κάτι πιο λαμπερό και επίσημο η επιρροή της σειράς Bridgerton είναι πραγματικά τεράστια στις φετινές τάσεις. Φορέματα με ψηλή μέση και γάντια μέχρι τον αγκώνα μαζί με εντυπωσιακά χτενίσματα δημιουργούν μια αίσθηση πολυτέλειας. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να νιώσεις μέλος της υψηλής κοινωνίας του Λονδίνου ακόμα κι αν το πάρτι γίνεται στο πιο απλό μπαράκι της πόλης.

Η μινιμαλιστική πλευρά του The Bear

Αν πάλι ψάχνεις κάτι γρήγορο και οικονομικό που όμως παραμένει απίστευτα επίκαιρο τότε η σειρά The Bear έχει τη λύση. Μια μπλε ποδιά πάνω από ένα απλό λευκό μπλουζάκι και ένα κάπως ταλαιπωρημένο βλέμμα είναι αρκετά για να σε μεταμορφώσουν στον πιο cool σεφ της σεζόν. Φώναξε και ένα δυνατό Yes Chef κάθε φορά που σου προσφέρουν ένα ποτό και θα μπεις αμέσως στο πετσί του ρόλου σου διασκεδάζοντας τους πάντες γύρω σου.

Μικρά μυστικά για την τέλεια εμφάνιση

Για να ξεχωρίσεις φέτος προσπάθησε να αποφύγεις τις έτοιμες στολές από νάιλον και προτίμησε να φτιάξεις κάτι μόνος σου ψάχνοντας σε παλιά ρούχα που μοιάζουν με αυτά των ηρώων. Οι καλύτερες εμφανίσεις είναι πάντα οι ομαδικές οπότε μαζέψου με την παρέα σου και ντυθείτε όλο το cast μιας σειράς καθώς η συνοχή πάντα κερδίζει τα βλέμματα. Τέλος μην υποτιμάς ποτέ τη δύναμη του μακιγιάζ αφού ειδικά στις σειρές φαντασίας οι σωστές λεπτομέρειες στο πρόσωπο μπορούν να κάνουν ακόμα και την πιο απλή στολή να φαίνεται επαγγελματική.