Κάποιες εποχές σε βρίσκουν πιο ήρεμη, κάποιες πιο ανήσυχη, και κάποιες άλλες σε κάνουν να θέλεις να αλλάξεις ενέργεια, εμφάνιση, ακόμη και αφήγηση. Έτσι δεν είναι; Υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που νιώθεις ότι θέλεις να βγεις από το καβούκι σου, να δείξεις έναν πιο μυστηριώδη, πιο τολμηρό εαυτό, χωρίς όμως να χάσεις την τρυφερότητα και τη θυληκότητα που έχεις. Κι ακριβώς σε αυτό το σημείο, στο λεπτό όριο ανάμεσα στο σκληρό και το αιθέριο, έρχεται να σε βρει η Bershka Series με το νέο drop Dark Romance.

Μια σκοτεινή, γοητευτική αντίθεση

Αρχικά, η συλλογή Dark Romance παίζει θαρραλέα με τα δίπολα, δύναμη και ευθραυστότητα, gothic και ονειρικό, σκιά και φως. Το βίντεο της καμπάνιας, σε σκηνοθεσία Simon Cahn, λειτουργεί σαν τρέιλερ μιας μικρής ταινίας που θα μπορούσες άνετα να ψάξεις στο διαδίκτυο για να την ανακαλύψεις. Είναι το αποκορύφωμα τριών κεφαλαίων που μιλούν με μια ενιαία φωνή, Own Your Power.

Η παλέτα κινείται ανάμεσα στο μαύρο, το άσπρο, το μοβ και το απαλό ροζ της πούδρας – συνδυασμός που κολακεύει κάθε διάθεση. Οι υφές; Λάμψη, βελούδο, τούλι. Υλικά που πιάνουν το φως και δημιουργούν κίνηση ακόμη κι όταν δεν κουνιέσαι.

Τα κομμάτια που γράφουν τη δική σου ιστορία

Αν σου αρέσει το έντονο statement χωρίς υπερβολές, εδώ θα ερωτευτείς. Το μίνι φόρεμα με ντραπέ στοιχεία και 3D τριαντάφυλλα είναι το απόλυτο επίκεντρο, το βλέπεις και λες “αυτό θα το φορέσω βράδυ που θέλω να με κοιτάνε”. Το hour-glass μπλουζάκι με gothic γραμματοσειρές είναι η πιο edgy εκδοχή ενός basic top, ενώ το XL παλτό με στητούς ώμους παίζει τον ρόλο εκείνου του κομματιού που αναβαθμίζει τα πάντα.

Μην παραλείψεις να δεις το μοβ balloon φούτερ (το πιο γλυκόκοκκο μελαγχολικό κομμάτι της σειράς) ή τα γκρι τζιν με πούλιες, που δίνουν μια δόση λάμψης χωρίς να σε κάνουν να νιώσεις υπερπαραγωγή.

Και για το τέλος, τα αξεσουάρ όπως κολιέ, σκουλαρίκια και παπούτσια με 3D τριαντάφυλλα που προσθέτουν μια σχεδόν γλυπτική λεπτομέρεια στο look. Μικρά, αλλά οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Οπότε, αν βρίσκεσαι στη φάση που θέλεις να εξερευνήσεις μια πιο σκοτεινή, γοητευτική εκδοχή του εαυτού σου, το Bershka Series Dark Romance σου ανοίγει τον δρόμο. Παίξε με τις αντιθέσεις, φόρεσε τη δύναμή σου και άφησε τα κομμάτια της συλλογής να σου θυμίσουν πως, τελικά, το πιο δυνατό σου αξεσουάρ είναι η αυτοπεποίθησή σου.