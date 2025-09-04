Το καλοκαίρι τελείωσε, έχει ήδη μπει ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει, φέρνοντας μαζί του νέες συλλογές, καινούριες ιδέες και κυρίως το συναίσθημα ότι μπορείς να ξαναβρείς τον ρυθμό σου με στυλ. Οι φθινοπωρινές τάσεις σου χαρίζουν τέσσερις διαφορετικούς τρόπους να ξανασυστήσεις τον εαυτό σου.

Stradivarius – Το denim γίνεται πρωταγωνιστής

Η Stradivarius παρουσιάζει τη νέα της denim καμπάνια, το “D Show”. Σε σκηνικό θεάτρου, το raw denim κλέβει την παράσταση με σακάκια, τοπ και jeans σε διάφορες εφαρμογές. Το εμβληματικό D91 και η επιστροφή των skinny jeans σου υπενθυμίζουν ότι η αυθεντικότητα δεν χρειάζεται φίλτρα. Με charms και αξεσουάρ, κάθε look γίνεται μια προσωπική δήλωση στυλ που μιλάει μόνο για σένα.

M&S – Η αστική κομψότητα σε νέα εποχή

Η M&S με τη συλλογή AW25 φέρνει το everyday style πιο κοντά στο σήμερα. Σακάκια με sharp γραμμές, bold ζώνες και χαλαρά denim συνθέτουν το νέο urban power dressing. Οι glossy υφές σε βαθύ μπορντό και οι καθαρές σιλουέτες δίνουν μια ανατρεπτική διάσταση, ενώ το denim παραμένει το πιο διαχρονικό σου όπλο. Η M&S δεν φέρνει απλώς μια συλλογή, αλλά σε προσκαλεί να βάλεις την κομψότητα στον πιο γρήγορο ρυθμό της πόλης.

MODIVO – Το officewear αλλιώς

Η καμπάνια “Back to Office” της MODIVO αποδεικνύει ότι το γραφείο δεν είναι περιορισμός αλλά καμβάς για να δείξεις τον χαρακτήρα σου. Oversized σακάκια, φαρδιά παντελόνια, δερμάτινες φούστες και μαλακές πλεκτές υφές δημιουργούν looks που συνδυάζουν επαγγελματισμό με φρεσκάδα. Η γυναικεία συλλογή της καμπάνιας απευθύνεται σε γυναίκες που βλέπουν το ντύσιμο ως μέσο έκφρασης του χαρακτήρα τους. Κλασικά κορμάκια από NORMA KAMALI ή μπλουζάκια Tommy Hilfiger γίνονται η βάση για πιο έντονα κομμάτια όπως oversized σακάκια από Magda Matyja ή πουκάμισα από Marella και Munthe σε ήπιες αποχρώσεις. Το φθινόπωρο ενθαρρύνει το παιχνίδι με τις υφές μια δερμάτινη φούστα MAX&Co. σε συνδυασμό με ένα απαλό πουλόβερ Munthe Purulia δημιουργεί ένα look κομψό για το γραφείο αλλά και πιο χαλαρό για μετά. Τα παντελόνια palazzo από Boss ή οι φούστες από Guess προσθέτουν δυναμισμό και μοντέρνα αισθητική, ενώ το μάλλινο bomber jacket από Mari Preti ενσαρκώνει το στυλ που ενώνει την business αύρα με την αστική άνεση. Και το καλύτερο; Τα κομμάτια είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να σε συνοδεύσουν από το meeting μέχρι το after-work ποτό.

epapoutsia.gr – Το σχολείο πιο cool από ποτέ

Με την καμπάνια “Back to Cool”, το epapoutsia.gr σε προσκαλεί να επιστρέψεις στο σχολείο με δικούς σου όρους. Sneakers που κάνουν θραύση στο TikTok, σακίδια με χαρακτήρα και looks που δίνουν το vibe σου όπου κι αν βρίσκεσαι. Μπορείς να βρεις sneakers που κάνουν θραύση στο TikTok, ένα σακίδιο που ταιριάζει στο vibe σου και ένα look που σε κάνει να νιώθεις ο εαυτός σου, σε κάθε περίσταση. adidas, Puma, Vans, Reebok, New Balance, Converse, Skechers και προϊόντα που συνδυάζουν άνεση, λειτουργικότητα και στυλ. Να είσαι cool σημαίνει να νιώθεις ελεύθερος, να ξεχωρίζεις και να συνδυάζεις διαφορετικά στυλ όπως κάνουν οι top creators στο Instagram και το TikTok.

Με λίγα λόγια, το φθινόπωρο είναι η αφορμή για να πεις ξανά την ιστορία σου μέσα από το στυλ σου. Με τις νέες συλλογές από Stradivarius, M&S, MODIVO και έχεις όλα τα εργαλεία για να το κάνεις με τον δικό σου τρόπο. Γιατί το να είσαι cool και κομψή δεν είναι θέμα κανόνων, αλλά επιλογής.