Η αλήθεια είναι ότι το διάστημα της καραντίνας εκτιμήσαμε διαφορετικά το DIY. Αρχικά, ξεκινήσαμε δειλά. Μερικοί πειραματιστήκαμε με το βάψιμο του δωματίου μας. Άλλοι επεκταθήκαμε σε κάγγελα και μάντρες ή βάλαμε πλακάκια. Οι πιο άξιοι, που πιάνουν τα χέρια τους λίγο παραπάνω, ασχολήθηκαν με πάσης φύσεως κατασκευές, με αποτελέσματα αξιοθαύμαστα.

Δημιούργησε μοναδικές κατασκευές με τα χέρια σου

Με ό,τι και να έχεις καταπιαστεί, η περηφάνεια του να φτιάχνεις κάτι μόνος-η σου δε συγκρίνεται με τίποτα. Για το λόγο αυτό, τα δωρεάν DIY workshops «We love DIY» της Praktiker Hellas έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Για τους λάτρεις του DIY, ο θεσμός επιστρέφει το δεύτερο Σάββατο κάθε μήνα!

Διακόσμησε το σπίτι σου με DIY ξύλινο φωτιστικό

Αν θες να φτιάξεις μια κατασκευή που θα χρησιμεύσει στο σπίτι και θα εντυπωσιάσει τα υπόλοιπα μέλη, η ομάδα των «We love DIY» της Praktiker, σε περιμένει το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 11:00 – 13:00. Βήμα βήμα θα μάθεις να φτιάχνεις ένα μοντέρνο ξύλινο φωτιστικό με σπάγκο, το οποίο θα φωτίσει την αγαπημένη γωνιά του σπιτιού σου.

Δώσε νόημα στο Σάββατό σου επενδύοντας στη δημιουργία

Τα workshops πραγματοποιούνται σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων Praktiker, μετατρέποντας το Σάββατο και πάλι στην πιο δημιουργική μέρα της εβδομάδας. Συνεχίζουν να μας γεμίζουν έμπνευση και να μας ταξιδεύουν στον υπέροχο κόσμο του Do It Yourself. Μέσω των workshops θα δούμε, όχι μόνο πόσο εύκολη και απλή είναι η συναρμολόγηση και η κατασκευή διαφόρων χρηστικών ή και διακοσμητικών αντικειμένων, αλλά και πως η εμπειρία DIY είναι ο απόλυτος τρόπος για να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας, να περάσουμε όμορφα, να εξελίξουμε τις δεξιότητές μας αλλά και να συνεισφέρουμε σε ένα πιο βιώσιμο αύριο μέσω της επαναχρησιμοποίησης.

Η μοναδική εμπειρία του DIY μπορεί να γίνει πραγματικότητα άμεσα. Μάθε περισσότερα εδώ.

