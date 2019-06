Δεν θα μιλήσω για εσένα που είσαι από τους τυχερούς και θα φύγεις εκτός Αθηνών για τριήμερο αλλά για εσένα που θα μείνεις και δεν θέλεις να κλειστείς στο σπίτι. Εντάξει το ότι είσαι στην Αθήνα δεν πάει να πει κιόλας πως δεν πρέπει να ξεμυτίσεις από το σπίτι, σωστά; Και τι θα κάνεις; Για να δούμε, έχω κάποιες ιδέες που μάλλον θα σου αρέσουν πολύ!

Παρασκευή

Από τις 14 Ιουνίου έως τις 3 Αυγούστου, το αγόρι που δεν μεγαλώνει ποτέ και μπορεί να πετάξει, σε περιμένει στην καλοκαιρινή GoldenLand, στον προαύλιο χώρο του Golden Hall! Ο μαγικός κόσμος με τις νεράιδες, τους πειρατές και τους Ινδιάνους, εμπνευσμένος από τη Χώρα του Ποτέ, φοράει τα καλοκαιρινά του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν μοναδικές εκπλήξεις και να ζήσουν νέες περιπέτειες.

Σαλπάρουμε με το Καράβι του Κακού Πειρατή

Ταξίδεψε με το πειρατικό καράβι και κολύμπησε στα καταγάλανα νερά γύρω από το Νησί της GoldenLand για να ξεφύγεις από τον Κακό Πειρατή. Μόλις φτάσεις στο μαγικό Νησί, οι βράχοι αναρρίχησης σε περιμένουν για να τους κατακτήσεις!

Το παραμυθένιο Δενδρόσπιτο

Ένας κόσμος γεμάτος παραμύθι και φαντασία, κρύβεται μέσα στο Δενδρόσπιτο, όπου μικροί και μεγάλοι μαγεύονται με τα επιτραπέζια παιχνίδια της Κάισσα.

Το ινδιάνικο χωριό της GoldenLand

Αναζήτησε σκιά από τον καλοκαιρινό ήλιο στις ινδιάνικες σκηνές teepee, όπου θα γνωρίσεις τους Ινδιάνους και θα μεταμορφωθείς με face painting σε έναν από αυτούς. Στο ινδιάνικο χωριό του Golden Hall, θα μάθεις να φτιάχνεις μουσικές κατασκευές και ινδιάνικα καπέλα.

Το καλοκαιρινό Bungee Trampoline

Αν θες να γίνεις κι εσύ σαν το ανέμελο παιδί από τη Χώρα του Ποτέ που ξέρει να πετά, τότε σίγουρα πρέπει να επισκεφτείς το Bungee Trampoline. Ακριβώς δίπλα, θα βρεις το πιο ονειρικό κιόσκι με τις πιο γλυκές λιχουδιές!

Σάββατο

Η μεγαλύτερη εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται για 4η συνεχόμενη χρονιά από το CU Around και την Blue Star Ferries, αυτή τη φορά με ένα μοναδικό Glow Date Party από το ΕΚΕΙ, το Σάββατο 15 Ιουνίου, στην Πύλη Ε1 στον Πειραιά. Τα party «θεσμός» πλέον του CU Around και της Blue Star, έχει χαρίσει μοναδικές εμπειρίες στο CU κοινό. Μετά το Neon Party το 2015, το Sailor Party το 2016 σε συνεργασία με το Sake Tattoo, αλλά και το πιο ΕΠΙΚ Party της περσινής χρονιάς, το CU μετατρέπει φέτος το Blue Star 1 στο μεγαλύτερο Glow Date Party, σε συνεργασία με το ΕΚΕΙ. Μουσική με Party Anthems από τους Djs του ΕΚΕΙ, pop-up barber shop, pop-up make up booth αλλά και δραστηριότητες-έκπληξη για να “σπάσει ο πάγος”, θα καλούν το κοινό να βρει το άλλο του μισό σε ένα Party που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με την ενέργεια που θα εξασφαλίσει το Red Bull. Ταυτόχρονα, για άλλη μια χρονιά, η Desperados, η αγαπημένη μπίρα με τεκίλα, θα κλέψει τις εντυπώσεις, με το νέο Human Sized Beer Pong! Όλοι οι CU χρήστες θα μπορούν να μοιραστούν την Glow Date εμπειρία στα αγαπημένα τους Social & Chat Apps, αφού μέσα από το ΜyCU App και το www.vodafonecu.gr, μπορούν να αποκτήσουν ΔΩΡΕΑΝ το Social & Chat Pass. Η προσφορά θα μπορεί να ενεργοποιηθεί από τις 10 Ιουνίου, ενώ τα data θα είναι διαθέσιμα από τις 14 Ιουνίου στις 00:00 μέχρι τις 17 Ιουνίου στις 23:59.

Κυριακή

Την Κυριακή 9 Ιουνίου, ανοίγει τις πόρτες του το Delta Restaurant στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με executive chef τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, το οποίο θα λειτουργεί κάθε Κυριακή! Το Delta Restaurant έρχεται να εμπλουτίσει τις οικογενειακές Κυριακές των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ με μια ποικιλία ελληνικών γεύσεων, φροντίζοντας εξίσου όλα τα μέλη της οικογένειας, μικρούς και μεγάλους. Κάθε Κυριακή πρωί, η μέρα στο Delta Restaurant ξεκινά με ένα πλούσιο σε επιλογές brunch, το οποίο συνδυάζει κλασικές συνταγές με γνήσια, ποιοτικά ελληνικά υλικά. Το à la carte εστιατόριο αντλεί την έμπνευσή του από την Ελληνική Γαστρονομία και βασίζει τα πιάτα του σε προϊόντα μικρών παραγωγών από όλη την Ελλάδα, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ιδιαίτερο γαστρονομικό ταξίδι.

Δευτέρα

Tο εκπτωτικό χωριό McArthurGlen υποδέχεται την ωραιότερη εποχή του χρόνου με ένα διήμερο προσφορών και διασκέδασης για όλη την οικογένεια! Το Σάββατο 15.6 και τη Δευτέρα 17.6, του Αγ. Πνεύματος, αποκτήστε τα αγαπημένα σας designer brands με extra 20% στις ήδη μειωμένες τιμές και ετοιμαστείτε για ένα καλοκαίρι γεμάτο στιλ και μόδα. Τα καλά νέα, όμως, συνεχίζονται: Καινούργια, ετοιμοπαράδοτα μοντέλα ΜΙΝΙ μπορεί να γίνουν δικά σας με όφελος έως και 6.500€ από την «Σπανός Α.Ε.». Επισκεφθείτε την πλατεία πάνω από το σιντριβάνι και ανακαλύψτε τις μοναδικές ευκαιρίες που σας περιμένουν μόνο για τις 2 αυτές ημέρες. Η διασκέδαση είναι πάντα παρούσα στον απόλυτο προορισμό για όλη την οικογένεια! Το Παιδικό Εργαστήρι φοράει τα καλοκαιρινά του και περιμένει τους μικρούς μας φίλους το Σάββατο αλλά και τη Δευτέρα Αγ. Πνεύματος να φτιάξουν ζωγραφιές & χειροτεχνίες με κοχύλια και χρώματα, παρέα με την εξειδικευμένη ομάδα του Myplayce! Από τις 11πμ. έως τις 3μμ. η παιδική διασκέδαση έχει σημείο συνάντησης στον πρώτο όροφο! Και οι εκπλήξεις δε σταματούν εδώ, καθώς τη Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος, οι αγαπημένοι ήρωες των παιδιών ζωντανεύουν μέσα από μοναδικές ζωγραφιές face painting, ενώ όλο το κέντρο θα πλημμυρίσει με πολύχρωμα μπαλόνια για όλους, γεμίζοντας το καλοκαίρι μας με χρώμα. Μην παραλείψετε να συνδυάσετε τις έξυπνες αγορές σας με στιγμές χαλάρωσης στα εστιατόρια και τα καφέ του εκπτωτικού χωριού για όλη την οικογένεια.