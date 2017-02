Σήμερα, 7 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day 2017) και η Google είναι μία από τις εταιρείες που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη σημασία του να παραμένετε ασφαλείς κατά την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο. Πέρα από την έρευνα που δημοσιεύσαμε χθες στο «αδερφό» site digitallife.gr και αποδεικνύει ότι πάνω από τους μισούς Έλληνες millennials χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό στα περισσότερα accounts τους αλλά και τις πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Google φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων των λογαριασμών σας, η εταιρεία ετοίμασε και ένα quiz για να δείτε πόσες γνώσεις έχετε πάνω στο κομμάτι της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Δώστε τις απαντήσεις και ελέγξτε κατόπιν, αν είστε καλοί μαθητές ή αν θα μείνετε μετεξεταστέοι…

Ερωτηματολόγιο γνώσεων Διαδικτυακής ασφάλειας

1. Ποια κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται από την Google για την Αναζήτηση, το Drive, το Gmail κ.λπ.;

a) Session wide SSL encryption

b) Kerberos

c) IKS

d) PTP

2. Πόσες συσκευές προστατεύονται καθημερινά από τις προειδοποιήσεις Ασφαλούς Πλοήγησης της Google;

a) 200.000

b) 2.000.000

c) 200.000.000

d) 2.000.000.000

3. Σε ποιον μη κερδοσκοπικό οργανισμό μπορεί κάποιος να αναφέρει την ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού;

a) Stop Madware

b) Stop Badware

c) Chop Malware

d) Drop Badhair

4. Ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για την επαλήθευση δύο βημάτων από την ένωση FIDO?

a) UHU

b) UFF

c) U2F

d) FU2

5. Ποιος είναι ένας εύκολος τρόπος για τη χρήση της επαλήθευσης δύο βημάτων;

a) Ασφαλής ήχος

b) Σούπερ Ασφάλεια

c) Ασφαλές κλείδωμα

d) Κλειδί ασφαλείας

6. Αν καταλάβει κάποιος το κινητό σου για λύτρα, θα πρέπει:

a) να το πετάξεις

b) να το αναβαθμίσεις

c) να το τρέξεις σε safe mode και να αφαιρέσεις την κακόβουλη εφαρμογή

d) να καλέσεις τον αριθμό που προτείνει η εφαρμογή

7. Πώς ονομάζεται η επίθεση κατά την οποία επιχειρείται εξαπάτηση για να κλέψουν τον κωδικό ασφαλείας;

a) Haunting

b) Phishing

c) Diphing

d) Catching

8. Ποιος είναι ο πιο διαδεδομένος “χειρότερος” κωδικός ασφαλείας;

a) 1234

b) 12345

c) 123456

d) 1234567

9. Ποιο site με βοηθά στην προστασία των δεδομένων μου;

a) Ο λογαριασμός μου στο Google

b) Το Ίντερνέτ μου

c) Η Ασφάλειά μου

d) Βοήθα Παναγιά μου

10. Τι σημαίνει το ακρωνύμιο CAPTCHA;

a) Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart

b) Completely Automated PC Technical Test to Tell Computers and Humans Apart

c) Computational Automated PC Test to Tell Computers and Humans Apart

d) Completely Authentic Public Test to Tell Computers and Humans apart

———————————————————————————————————

Απαντήσεις

Επιλέξτε το παρακάτω κείμενο για να δείτε τις σωστές απαντήσεις

1. a)

2. d)

3. b)

4. c)

5. d)

6. c)

7. b)

8. c)

9. a)

10. a)

Πηγή: DigitalLife.gr