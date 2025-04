Τα ποντίκια, αυτά τα μικρά… γλυκά πλασματάκια, μπορεί να δείχνουν αθώα στις παιδικές ταινίες, αλλά όταν τρυπώσουν στο σπίτι σου, το πράγμα παύει να είναι χαριτωμένο. Πριν αρχίσεις να φαντάζεσαι σκηνές τρόμου με ποντίκια να χορεύουν πάνω στους πάγκους της κουζίνας σου, πάρε μια βαθιά ανάσα. Υπάρχουν φυσικοί τρόποι να τα διώξεις, χωρίς φωνές, πανικό ή… ολόκληρη στρατιά από ποντικοπαγίδες!

Το άρωμα που δεν αντέχουν είναι η μέντα

Ναι, μπορεί για εμάς να είναι δροσιστική και αναζωογονητική, αλλά τα ποντίκια την απεχθάνονται! Μια εξαιρετική φυσική λύση είναι να ρίξεις αιθέριο έλαιο μέντας σε μικρές μπαλίτσες από βαμβάκι και να τις τοποθετήσεις σε στρατηγικά σημεία, όπως πίσω από τα ντουλάπια, κοντά σε πόρτες και παράθυρα, κάτω από το νεροχύτη.

Ανανέωνε τα βαμβάκια κάθε λίγες μέρες, γιατί το άρωμα χάνεται και, πίστεψέ με, τα ποντίκια το μυρίζονται αμέσως!

Ξίδι: Το πολυεργαλείο της ζωής

Το ξίδι δεν είναι μόνο για σαλάτες και καθαρισμούς. Το έντονο άρωμά του απωθεί τα ποντίκια όσο τίποτα. Μπορείς να φτιάξεις ένα σπρέι με νερό και ξίδι (σε αναλογία 2:1) και να ψεκάσεις γύρω από πόρτες, παράθυρα και άλλες πιθανές εισόδους.

Εντάξει, το σπίτι θα μοιάζει με ντελικατέσεν για λίγο, αλλά αν αυτό σημαίνει ότι τα ποντίκια θα κάνουν μεταβολή, νομίζω αξίζει τον κόπο.

Γάτα: Η πιο παλιά, δοκιμασμένη “συνταγή”

Φυσικά και η παρουσία μιας γάτας λειτουργεί αποτρεπτικά για τα ποντίκια. Ακόμα κι αν η δική σου είναι περισσότερο του “λιώνω στον ήλιο” και λιγότερο του “κυνηγώ οτιδήποτε κινείται”, η μυρωδιά της αρκεί. Αν δεν έχεις γάτα (και δεν σκοπεύεις να πάρεις), υπάρχει και πιο light λύση, βρες άμμο γάτας χρησιμοποιημένη (ναι, ακούγεται gross, αλλά stay with me) και τοποθέτησέ την σε μικρά μπολάκια κοντά σε σημεία που υποψιάζεσαι ότι μπαινοβγαίνουν τα ποντίκια. Trust me, θα το ξανασκεφτούν πολύ σοβαρά.

Κλείσε κάθε πιθανή είσοδο

Ο πιο απλός τρόπος για να μην έχεις ποντίκια είναι να μην μπορούν να μπουν εξαρχής! Τσέκαρε προσεκτικά τα ανοίγματα στο σπίτι, όπως χαραμάδες κάτω από τις πόρτες, τρύπες στους τοίχους, ανοιχτά φρεάτια. Επίσης, χρησιμοποίησε υλικά όπως ατσάλινο σύρμα, αφρό πολυουρεθάνης ή ακόμη και τσιμέντο για να σφραγίσεις τα κενά. Όχι, δεν χρειάζεται να γίνεις μάστορας, λίγη καλή διάθεση και ένα YouTube tutorial αρκούν.

Φρόντισε την καθαριότητα

Τέλος, το πιο σημαντικό από όλα είναι να κρατάς το σπίτι (και ειδικά την κουζίνα) πεντακάθαρο. Μηδέν ψίχουλα, καλά κλειστά τα τρόφιμα, τα σκουπίδια έξω κάθε μέρα. Τα ποντίκια δεν είναι χαζά, αν δεν βρίσκουν τροφή, δεν έχουν λόγο να κάτσουν.