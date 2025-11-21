Η Γαλλία αποφάσισε ότι δεν θα παίζει άλλο με τους κακομαθημένους στο αεροπλάνο και, μεταξύ μας, μάλλον είχε καιρό να το κάνει. Γιατί, όσο κι αν μας αρέσει να μπαίνουμε στο αεροπλάνο με την αίσθηση ότι «ξεκινάνε οι διακοπές», κάποιοι επιβάτες το μετατρέπουν σε… πάρτι. Έτσι, λοιπόν, η χώρα προχώρησε σε ένα νέο, αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων που δεν αφήνει περιθώρια για πολλά-πολλά.

Κι αν νομίζεις ότι το να ανοίξεις «για ένα λεπτό» την αγαπημένη σου συσκευή, την ώρα που απαγορεύεται, είναι απλώς μια μικρή σκανταλιά, οι Γάλλοι το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Μιλάμε για πρόστιμα που ξεκινούν από τις 10.000 ευρώ και, αν επιμείνεις στη γαλατική… ανυπακοή, φτάνουν αισίως τις 20.000 ευρώ. Αμέ! Κι επειδή πάντα υπάρχουν τα πολύ «ιδιαίτερα» περιστατικά, υπάρχει και το απόλυτο μέτρο, αποκλεισμός από τις πτήσεις για τέσσερα χρόνια. Όχι μήνες. Χρόνια!

Οι νέοι κανόνες αφορούν κάθε αεροπορική εταιρεία που φέρει γαλλική άδεια και καλύπτουν από τη μη συμμόρφωση σε οδηγίες ασφαλείας μέχρι την παρεμπόδιση του πληρώματος. Με λίγα λόγια, αν ταξιδεύεις από ή προς τη Γαλλία, το «δεν το ήξερα» δεν περνάει πια.

Ο υπουργός Μεταφορών, Philippe Tabarot, έριξε το θέμα στο τραπέζι χωρίς ωραιοποιήσεις. Η κακή συμπεριφορά δεν είναι μόνο αγενής, μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Και με αυτό το νέο πακέτο προστίμων, η κυβέρνηση θέλει να τελειώνει με τα περιστατικά που ταλαιπωρούν όχι μόνο τους ταξιδιώτες, αλλά και τα πληρώματα που δουλεύουν εν πτήσει. Και για να μη νομίζεις ότι όλα αυτά προέκυψαν «εκεί που δεν το περιμέναμε», οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους. Το 2024 καταγράφηκε ένα περιστατικό κακής συμπεριφοράς ανά 395 πτήσεις, ένα νούμερο που προβλημάτισε όχι μόνο τις αεροπορικές, αλλά και τις αρχές που βλέπουν το φαινόμενο να κλιμακώνεται. Έτσι, η Γαλλία έκανε αυτό που ξέρει να κάνει αρκετά καλά, έβαλε κανόνες. Σαφείς, αυστηρούς και αρκετά δίκαιους.