Μια πραγματικά απίστευτη υπόθεση από τη Γερμανία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συζητήσεις για τα όρια ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και τον υπερβολικό έλεγχο στον χώρο εργασίας. Ένας υπάλληλος, όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα, έχασε τη δουλειά του επειδή… περνούσε πολύ χρόνο στην τουαλέτα.

Χρονόμετρο στην τουαλέτα

Η εταιρεία, που τον απέλυσε, κατέγραψε ότι ο εργαζόμενος είχε «εξαφανιστεί» για 42, 46 και 48 λεπτά αντίστοιχα, σε τρεις διαφορετικές ημέρες του Σεπτεμβρίου. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε «κατάχρηση χρόνου εργασίας», με τη διοίκηση να προχωρά στην απόλυσή του, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η απόφαση αυτή, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε αντιδράσεις και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εργοδοτική επιτήρηση. Νομικοί στη Γερμανία υπενθυμίζουν ότι η επίσκεψη στην τουαλέτα δεν θεωρείται «διάλειμμα», αλλά βασική ανθρώπινη ανάγκη που προστατεύεται από τον νόμο.

Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται πληρωμένο χρόνο για τουαλέτα, χωρίς συγκεκριμένο χρονικό όριο. Τα διαλείμματα εργασίας (30 λεπτά μετά από 6 ώρες εργασίας) αφορούν αποκλειστικά την ξεκούραση, όχι τις φυσιολογικές ανάγκες.

Πότε θεωρείται “κλοπή χρόνου”

Μόνο αν αποδειχθεί ότι κάποιος παρατείνει συνειδητά τη διάρκεια της παραμονής του για άσχετους λόγους, όπως χρήση κινητού ή ανάγνωση, μπορεί να χαρακτηριστεί ως “κλοπή χρόνου”. Μάλιστα, πρόσφατη απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου Κολωνίας έκρινε πως έως και 30 λεπτά ημερησίως δεν συνιστούν υπερβολή.

Απόλυση, σύμφωνα με τους νομικούς, δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικά ακραίες και επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις, και σε καμία περίπτωση χωρίς προειδοποίηση ή ιατρική γνωμάτευση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κάθε μορφή παρακολούθησης των εργαζομένων, είτε μέσω καμερών είτε με χρονόμετρα, παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα και είναι παράνομη. Όπως χαρακτηριστικά σχολίασαν: «Ο σεβασμός στις ανθρώπινες ανάγκες δεν είναι πολυτέλεια, είναι δείκτης πολιτισμού».