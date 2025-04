Κάποιες γυναίκες σηκώνουν βάρη στο γυμναστήριο. Άλλες σηκώνουν βάρη στη ζωή τους (αν με πιάνεις…). Αλλά τώρα μια απίθανη κυρία πάει τη φάση σε άλλο επίπεδο, κυριολεκτικά και μεταφορικά!

Στο Hooked on the Look, γνωρίσαμε μια γυναίκα που έχει αναπτύξει μια κάπως εναλλακτική δύναμη. Ποια είναι αυτή; Σηκώνει βαριά αντικείμενα, όπως σανίδες του σερφ και μπάρες γυμναστικής, με την όχι και τόσο ευαίσθητη περιοχή της όπως φαίνεται! Ναι, καλά διάβασες. Με την κατάλληλη τεχνική και πολλή εξάσκηση (φαντάζομαι…), κρεμάει αντικείμενα σαν να είναι απολύτως φυσιολογικό.

Φυσικά δε μιλάμε για κάτι λίγα ε; Μιλάμε για πραγματικά βαριά αντικείμενα που σε κάνουν να μένεις άφωνη και να αναρωτιέσαι αν τελικά τα όρια του ανθρώπινου σώματος είναι πολύ πιο μακριά από όσο νομίζαμε.

Η ίδια, με αυτοπεποίθηση που θα τη ζήλευαν πολλές (κι εγώ μαζί!), δείχνει ότι η δύναμη δεν έχει στερεότυπα, ούτε έρχεται πάντα από εκεί που την περιμένεις. Παράλληλα, ανοίγει και μια μεγάλη κουβέντα για το πώς βλέπουμε το σώμα μας: ως περιορισμό ή ως εργαλείο για να εκφραστούμε και να γιορτάσουμε τις δυνατότητές μας.

Εντάξει, προσωπικά θα προτιμήσω να σηκώνω απλώς το ηθικό μου, αλλά μπράβο της που τολμάει!