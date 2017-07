Το Hard Rock Cafe Athens παρουσιάζει τη νέα συλλογή ρούχων «This Is My Journey»

Το Hard Rock ενθαρρύνει τους fans του να «επιβιβαστούν» και να «λάβουν μέρος στο ταξίδι» για το λανσάρισμα της νέας του συλλογής ρούχων, “This Is My Journey”! Διαθέσιμα στο Rock Shop του Hard Rock Cafe Athens, κάθε κομμάτι της συλλογής “This Is My Journey” ενθαρρύνει την επιθυμία για συνεχή ταξίδια και περιπλανήσεις, ενσωματώνοντας ρούχα ιδανικά για jet setting!

Είτε πηγαίνετε από συναυλία σε συναυλία, είτε επιβιβάζεστε στο επόμενο αεροπλάνο, τα νέα είδη λιανικής του Hard Rock ενισχύουν το μήνυμα που υποστηρίζει πως «Είναι το ταξίδι που μετράει, και όχι ο προορισμός»! Τα ρούχα, σχεδιασμένα για να είναι λειτουργικά στα ταξίδια, διαθέτουν μοναδικά σχεδιασμένα αμάνικα και κοντομάνικα μπλουζάκια, polo και μπλουζάκια με μακριά μανίκια, που είναι ελαφριά, άνετα και εύχρηστα.



Η νέα συλλογή ρούχων “This Is My Journey”αποτελεί τη δεύτερη φάση της καμπάνιας “My Hard Rock”, η οποία ενθαρρύνει τους fans του Hard Rock να αγκαλιάσουν και να εκφράσουν ανοιχτά ό,τι τους παθιάζει, τις προσωπικές τους στιγμές και πιστεύω, καθώς και το ξεχωριστό τους στυλ!



Η νέα συλλογή, ιδανική για τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες, περιλαμβάνει 15 limited–edition είδη ένδυσης που αποτελούνται από αμάνικα και κοντομάνικα μπλουζάκια, polos και μπλουζάκια με μακριά μανίκια. Οι τιμές κυμαίνονται από 24,50 ευρώ έως 39,50 ευρώ.

Μερικά από τα ρούχα της συλλογής είναι τα εξής:

Ανδρικό Burnout Logo Tee – Μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με λογότυπο (31,50 ευρώ)

Μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με λογότυπο (31,50 ευρώ) Ανδρικό Destination Pique Polo Grey – κοντομάνικο γκρίζο polo με κεντημένο το όνομα του τοπικού Hard Rock και μπαλώματα (38,50 ευρώ)

κοντομάνικο γκρίζο polo με κεντημένο το όνομα του τοπικού Hard Rock και μπαλώματα (38,50 ευρώ) Ανδρικό All is One Flag Pick Tee Black – μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με σημαίες πολλών χωρών σε μορφή κιθάρας (25,95 ευρώ)

μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με σημαίες πολλών χωρών σε μορφή κιθάρας (25,95 ευρώ) Γυναικείο Burnout Boyfriend Tee Navy ( Cafe ) – κοντομάνικο navy μπλουζάκι με το κλασικό λογότυπο του Hard Rock Cafe Athens και γυρισμένα μανίκια (29,95 ευρώ)

κοντομάνικο navy μπλουζάκι με το κλασικό λογότυπο του Hard Rock Cafe Athens και γυρισμένα μανίκια (29,95 ευρώ) Γυναικείο Logo Scoop Neck Pink – Ροζ μπλουζάκι με το λογότυπό (27,95 ευρώ)

Ροζ μπλουζάκι με το λογότυπό (27,95 ευρώ) Γυναικείο Laced Βack Tank – Γκρι αμάνικο μπλουζάκι σε στιλ boho chick (32,95 ευρώ)

#ThisIsHardRock

Για να δείτε την πλήρη συλλογή ρούχων “This Is My Journey” και να ψωνίσετε online από το Rock Shop, επισκεφθείτε το www.rockshop.hardrock.com