Μπορεί οι άντρες στο παρελθόν να είχαν καλύτερη σχέση με την τεχνολογία, όμως πλέον όλο και περισσότερες γυναίκες ενδιαφέρονται για τα πάσης φύσεως gadgets και για τις τεχνολογικές καινοτομίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του παιχνιδιού. Κάθε γνήσιος gamer, ανεξαρτήτως από τα παιχνίδια που προτιμά, γνωρίζει ότι για να εισέλθει σε έναν φανταστικό κόσμο και να βιώσει στο έπακρο την εμπειρία, χρειάζεται πάνω από όλα τα σωστά «εργαλεία». Κι όταν μιλάμε για κατάλληλο εξοπλισμό, η αρχή γίνεται πάντα από την εύρεση της ιδανικής οθόνης.

Όταν ένα παιχνίδι μπαίνει στην καθημερινότητάς μας, πρέπει να μπορούμε να χαθούμε μέσα σε αυτό, καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση ότι όσα βλέπουμε στην οθόνη συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Αν, λοιπόν, αναζητάς μια πανίσχυρη οθόνη που να μπορεί να σου προσφέρει υψηλής ποιότητας θέαση, να «απογειώσει» τις ώρες του παιχνιδιού και παράλληλα να συνδέεται εύκολα με laptop ώστε να σε εξυπηρετεί και στην εργασία σου, η HUAWEI έρχεται να σου δώσει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Η νέα οθόνη MateView GT 34’’ είναι διαθέσιμη πλέον και στην ελληνική αγορά, επιφυλάσσοντας πρωτόγνωρες εμπειρίες για κάθε κάτοχο είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα. Μια πρώτη ματιά είναι αρκετή για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα monitor που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα προϊόντα της κατηγορίας του!

Ζωντανές εικόνες και λαμπερά χρώματα για την «απόλυτη» εμπειρία gaming

Αρχικά, το σχήμα της MateView GT 34’’ είναι φτιαγμένο για να «αγκαλιάζει» τη δράση κάθε παιχνιδιού, αφού πρόκειται για μια καμπύλη ultrawide οθόνη με πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα. Γιατί τι είναι αυτό που χρειάζεται κάθε gamer προκειμένου να επιλέξει ένα monitor; Φυσικά, τέλεια απόδοση χρωμάτων, άψογα γραφικά και προστασία, ώστε να μην κουράζονται τα μάτια μετά από πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη. Η νέα HUAWEI MateView GT 34’’ σίγουρα πληροί και με το παραπάνω όλες τις προδιαγραφές, αφού έρχεται με αναλογία 21:9 και ανάλυση 3440×1440.

Η καμπύλη οθόνη 34 ιντσών είναι κατασκευασμένη για να ψυχαγωγεί τους παίκτες στο μέγιστο, υποστηρίζοντας 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα της παλέτας κινηματογραφικού επιπέδου DCI-P3 και επιτρέποντας σε κάθε χρώμα να φαίνεται όπως είναι στην πραγματικότητα. Κι επειδή, ως γνωστό, ο ρυθμός ανανέωσης για κάθε οθόνη που προορίζεται για gaming είναι μείζονος σημασίας, η οθόνη HUAWEI MateView GT, με refresh rate στα 165Hz, αναβαθμίζει τις δυνατότητες επεξεργασίας γραφικών και, ανεξαρτήτως του τύπου συσκευής που συνδέεται με το monitor, αποδίδει πιο ομαλά και πιο καθαρά γραφικά.

Dark Field Control: Εντόπισε τους αντιπάλους ακόμα και στο σκοτάδι

Και οι εκπλήξεις δε σταματούν εδώ, αφού η εν λόγω οθόνη διαθέτει 8 διαφορετικές λειτουργίες, ειδικά σχεδιασμένες για παιχνίδια RTS, MOBA, first person shooters και πολλά άλλα. Κανένας gamer δε θα μείνει ασυγκίνητος, για παράδειγμα, από τη λειτουργία «Ελέγχου Σκοτεινού Πεδίου» (Dark Field Control), η οποία βοηθά τους παίκτες να προσαρμόζουν τη φωτεινότητα της οθόνης σε σκηνές χαμηλού φωτισμού, προκειμένου να εντοπίζουν ευκολότερα τους αντιπάλους τους. Παράλληλα, κάτω από το bezel της βάσης της υπάρχει ένα joystick πέντε κατευθύνσεων, το οποίο, σε συνδυασμό με το On Screen Display (OSD) menu, κάνει τη διάδραση ανάμεσα σε χρήστη και οθόνη πιο εύκολη από ποτέ. Αν ανήκεις στην κατηγορία αυτών που προτιμούν τα παιχνίδια First Person Shooter, η λειτουργία “Crosshairs” εμφανίζει έναν στόχο στην οθόνη, για καλύτερο σημάδι.

Εκπληκτικός ήχος χωρίς εξωτερικά ηχεία

Η HUAWEI MateView GT είναι σίγουρα ένα «επαναστατικό» monitor. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από το καινοτόμο ενσωματωμένο SoundBar που διαθέτει, καθώς έρχεται να συνδυάσει ηχείο και βάση σε ένα. Συμπεριλαμβάνει δύο ηχεία που υποστηρίζουν surround sound 2.0 και αποδίδουν στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, είτε για gaming, είτε για αναπαραγωγή βίντεο. Ο ήχος είναι εκπληκτικός χωρίς την ανάγκη εξωτερικών ηχείων, ενώ η ένταση αλλάζει γρήγορα, σέρνοντας απλώς το δάχτυλο κατά μήκος του SoundBar.

Με το έξυπνο σύστημα διπλού μικροφώνου, που είναι ενσωματωμένο στην οθόνη HUAWEI MateView GT, η φωνή του χρήστη ακούγεται από απόσταση έως και 4 μέτρων, και περιμετρικά από γωνία 360° περίπου. Το έξυπνο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει στη συνέχεια τη σαφήνεια, ώστε όχι μόνο να ακουστεί, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, να γίνει κατανοητός. Το The RGB touch panel στη βάση του SoundBar αφενός παράγει εφέ φωτισμού, αφετέρου προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αυξομειώνουν την ένταση του ήχου κάνοντας απλά swipe με το δάχτυλο. Συνδυάζοντας τέλεια υψηλή αισθητική και χρησιμότητα, το SoundBar προσφέρει ασυναγώνιστη εμπειρία χρήσης.

