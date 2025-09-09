O Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που αναμένεται να είναι πολύ «καυτός» για τον κόσμο της τεχνολογίας, καθώς ως είθισται όλοι οι μεγάλοι key players της βιομηχανίας ετοιμάζουν να ρίξουν στην αρένα όλα τα μεγάλα τους «όπλα». Στο calendar του Σεπτεμβρίου σίγουρα είναι αρκετές οι κυκλωμένες ημερομηνίες που θα δούμε μεγάλα tech-based releases, με την Apple να είναι η πρώτη που θα σύρει τον χορό των ανακοινώσεων, έχοντας προγραμματίσει το μεγάλο της launch event για το iPhone 17 το βράδι της 9ης Σεπτεμβρίου. Ως είθισται, η Apple συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας για το νέο iPhone, όμως όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές και insiders, η Apple θα παρουσιάσει και το επόμενο Apple Watch Series 11, ενώ ενδέχεται να έχουμε και το Ultra 3, αλλά και ένα νέο SE.

Με βάση λοιπόν τα τρία προαναφερθέντα releases (και εάν τελικώς τα δούμε ή απλώς παραμείνουμε στο στάδιο των… φημών), η Apple δείχνει διατεθειμένη να κοιτάξει στα μάτια την Huawei, η οποία είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα στην αγορά των wearables. Αριθμώντας 200 εκατομμύρια shipments από το 2015 μέχρι σήμερα και ένα τρομακτικό ρυθμό ετήσιας αύξησης (YoY growth) που ξεπερνάει το 42% για το Q1 του 2025, ο κινεζικός κολοσσός της τεχνολογίας είναι «ασταμάτητος», μοιάζοντας σαν ένα bullet train που έχει να ανταγωνιστεί… τα τρένα που κινούνται με κάρβουνο! Μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η Huawei, καταλαμβάνει ένα μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στο 21%, αφήνοντας την Apple να βλέπει την «πλάτη» της, στο 17%.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η Huawei δεν πάτησε τυχαία στη «κορυφή», καθώς η γνωστή εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό που λατρεύει τα smartwatches. Μια σχέση που δεν έχει σχηματιστεί από κόλπα του marketing και κούφιες υποσχέσεις, αλλά που βασίζεται στην αξιοπιστία και στη διαφάνεια. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των παραπάνω είναι η ζωή της μπαταρίας, όπου τα smartwatches της Apple παίρνουν κάτω από τη βάση (παρόλο που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι αποτελούν state-of-the art σε τεχνολογικό επίπεδο). Στα Apple Watches, ανεξαρτήτως μοντέλου, η αυτονομία τους αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» τους (και καλύτερα θα ήταν η Apple να μην συζητάει τις επιδόσεις τους σε αυτόν τον τομέα). Οι επιδόσεις των Apple Watches είναι κάτω του μετρίου, καθώς για το Watch Series 10 η Apple υπόσχεται μόλις 18 ώρες ημερήσιας χρήσης κάτω από συγκεκριμένα σενάρια (όπως 300 εμφανίσεις χρόνου, 90 ειδοποιήσεις, 15 λεπτά χρήσης εφαρμογών και 60λεπτη προπόνηση), και έως 36 ώρες σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Το δε «μεγαλύτερο» Apple Watch Ultra 2 προσφέρει μέχρι 36 ώρες κανονικής χρήσης, αλλά με το Low Power Mode πλέον φτάνει τα 72 ώρες, μόλις… δηλαδή, “2.5 ημέρες” (κοινώς καθόλου επαναστατικό)! Πολλοί είναι οι Apple fans που συχνά δηλώνουν «προβληματισμένοι» από την ισχνή αυτονομία του Apple Watch τους, με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας να φτάνει στις 2 ημέρες… στην καλύτερη.

Αν και δεν γνωρίζουμε το πόση θα είναι η αυτονομία στα μελλοντικά Apple Watches που κατά πιθανότητα θα παρουσιαστούν στο «Awe Dropping» event, η παράδοση σίγουρα δεν είναι με το μέρος της εταιρείας με έδρα το Cupertino. Στη αντίπερα όχθη, η Huawei μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει τα μυστικά του παράγοντα «αυτονομία» στα smartwatches, καθώς οι δικές της προτάσεις ξεπερνούν εύκολα τις 10 ημέρες αυτονομίας!

Μάλιστα, η Huawei δεν επαναπαύεται ποτέ στις δάφνες της επιτυχίας της και εξελίσσει ακόμα περισσότερα τις δικές της προτάσεις. Σύμφωνα, με την ίδια τη Huawei, το νέο Watch GT 6 θα διαθέτει EPIC διάρκεια ζωής της μπαταρίας που θα φτάνει τις 14 ημέρες! Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε μόλις δύο… full φορτίσεις σε διάστημα ενός μηνός! Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι άνθρωποι της Huawei, η σειρά Watch GT θα διαθέτει επαναστατικές αναβαθμίσεις στην αντοχή και στις δυνατότητες επαγγελματικού επιπέδου για υπαίθρια αθλήματα. Παράλληλα, η Watch GT 6 Series πρόκειται να προσφέρει εκτός από τα βασικά δεδομένα φυσικής κατάστασης όπως καρδιακός ρυθμός, θερμίδες και επιδράσεις της προπόνησης, ένα αναβαθμισμένο Sunflower Positioning System, το οποίο θα προσφέρει ακριβή δεδομένα GPS, απόσταση και ρυθμό, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπειρία των υπαίθριων αθλημάτων.

Κρίνοντας λοιπόν με βάση την προϊστορία των δύο εταιρειών, μπορεί η 9η Σεπτεμβρίου να ανήκει στην Apple, όμως το launch event στις 19 Σεπτεμβρίου που έχει ετοιμάσει η Huawei στο μαγευτικό Παρίσι, θα είναι αυτό που σε ότι έχει να κάνει με τον τομέα των wearables συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άλλωστε, η ιστορία το έχει δείξει και η Huawei είναι η εταιρεία που δεν… απογοητεύει ποτέ! Για αυτό Save the Date και Stay Tuned για τις 19 Σεπτεμβρίου, γιατί κάτι μας λέει ότι η Huawei θα δώσει μια νέα διάσταση στον κόσμο των smartwatches (όπως ως γνωστόν μόνο εκείνη γνωρίζει).