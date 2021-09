Support Art &more powered by glo: Δείτε πως δημιουργήθηκε μία φιλική προς το περιβάλλον συλλογή για καλό σκοπό

Support Art &more powered by glo: Δείτε πως δημιουργήθηκε μία φιλική προς το περιβάλλον συλλογή για καλό σκοπό

Όλο και περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές δίνουν πλέον μεγάλη προσοχή στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων που αγοράζουν. Η στάση που τηρούν εταιρείες και brands τόσο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του Περιβάλλοντος και ανακύκλωσης όσο εξάλλου και σε κοινωνικά ζητήματα όπως η ποικιλομορφία, η συμπερίληψη και τα στερεότυπα, συμβάλλουν σημαντικά στις νέες αγοραστικές επιλογές και αποφάσεις. Είτε αναζητεί είδη ρουχισμού, είτε προϊόντα καπνού, το αγοραστικό κοινό φαίνεται πλέον αποφασισμένο να «σπάσει» τα στερεότυπα και να στηρίζει εταιρείες που διαθέτουν κορυφαίες επιλογές και λειτουργούν ως αρωγοί για την Τέχνη και τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας παράλληλα “πράσινες” πολιτικές.

Το glo στο πλευρό των σύγχρονων καλλιτεχνών

Εκτός από έξυπνες λύσεις εναλλακτικού καπνίσματος, το glo εμπνέεται από την τέχνη υποστηρίζοντας νέους και πολλά υποσχόμενους καλλιτέχνες. Πρόσφατα παρουσίασε τη Support Art &more, μια βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον συλλογή που δημιουργήθηκε για…καλό σκοπό. Μέσω της καμπάνιας “Create New & Re-use Old & Support Art & more” του νέου glo, αναδεικνύεται η δημιουργική ματιά 3 καλλιτεχνών από διαφορετικούς χώρους.

Οι δημιουργίες της ταλαντούχας σχεδιάστριας upcycle ρούχων Βασιλικής Ρούσσου, του περιβαλλοντικά ευαίσθητου street artist Σωτήρη Φωκέα (Soteur) που χρησιμοποιεί “πράσινα” χρώματα και πρώτες ύλες και του ευρηματικού φωτογράφου Νίκου Ζήκου, αποτέλεσαν τη βάση για να δημιουργηθεί μια συλλογή άξια αναφοράς.

Η νέα sustainable συλλογή

Η νέα sustainable συλλογή περιλαμβάνει T-shirts, καπέλα, πετσέτες θαλάσσης και άλλα προϊόντα που είναι διαθέσιμα εδώ. Απευθύνεται σε όλες και όλους εκείνους που επιθυμούν να αφήσουν πίσω τους προκαταλήψεις, στερεότυπα και “ταμπέλες”. Η καμπάνια “Create New & Re-use Old & Support Art &more” Powerd by glo δεν προσφέρει μόνο μια σειρά που θα «μιλήσει» στις οικολογικές ανησυχίες των καταναλωτών, αλλά περιλαμβάνει εξαιρετικά κομμάτια που θα ολοκληρώσουν με στυλ κάθε εμφάνιση για γυναίκες και άντρες.

Με μοναδικά σχέδια εμπνευσμένα από τα έργα των τριών καλλιτεχνών και κατασκευασμένα από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά ενισχύει παράλληλα το πρόγραμμα του οργανισμού Fabric Republic, που προτείνει στην ουσία ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού. Εστιάζει στις κοινωνικές ανάγκες του σήμερα, στη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Τα έσοδα από τις πωλήσεις της συλλογής θα διπλασιαστούν και θα διατεθούν από τη ΒΑΤ στον Οργανισμό.

Ανακαλύψτε κι εσείς σήμερα την πιο sustainable fashion συλλογή!