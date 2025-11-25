Η “Ηθική” στη θέση των Θρησκευτικών, για όσους έχουν απαλλαγή, από το 2026!

Ένα νέο μάθημα παίρνει θέση στα σχολεία από το 2026, και ουσιαστικά «αντικαθιστά» τα Θρησκευτικά για τους μαθητές που έχουν λάβει απαλλαγή. Το όνομά του; «Ηθική», σύμφωνα με το rosa.gr.

Από το σχολικό έτος 2026-2027, οι μαθητές Δημοτικού (στις τελευταίες τέσσερις τάξεις), Γυμνασίου και Λυκείου που δεν παρακολουθούν Θρησκευτικά θα έχουν ένα εντελώς νέο πρόγραμμα σπουδών, ειδικά σχεδιασμένο γι’ αυτούς.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, η δημιουργία του μαθήματος βασίστηκε στα πιο πρόσφατα κοινωνικά, επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα. Με απλά λόγια, επιχειρεί να “μιλήσει” στη νέα γενιά, η οποία καλείται να μεγαλώσει μέσα σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων και συνεχών αλλαγών. Το μάθημα στοχεύει να διαμορφώσει νέους ανθρώπους με κριτική σκέψη, αυτονομία και πνευματική ωριμότητα – χαρακτηριστικά που, μεταξύ μας, τα χρειαζόμαστε όσο ποτέ.

Οι σύγχρονες προκλήσεις που θα αγγίζει το μάθημα

Το πρόγραμμα σπουδών της Ηθικής περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, που συνδέονται άμεσα με όσα ζούμε ως κοινωνία:

την ανισότητα, τη φτώχεια και τα φαινόμενα αδικίας που εντείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο,

τον οικονομικό ανταγωνισμό των δυτικών κοινωνιών,

την περιβαλλοντική καταστροφή και την εκμετάλλευση των ζώων μέσα από μια καθαρά ανθρωποκεντρική οπτική,

την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης – και τον ρεαλιστικό τρόπο ενσωμάτωσής τους στην καθημερινότητά μας,

τον φόβο απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα και την ανησυχία για αλλοίωση των παραδόσεων,

την αποξένωση που φέρνει τόσο η ζωή στις μεγαλουπόλεις όσο και οι διαδικτυακές σχέσεις,

την επιρροή φανατισμού, μισαλλοδοξίας και εθνικισμού σε νεαρές ηλικίες,

την κρίση των πολιτικών θεσμών και την αυξανόμενη απαξίωση της δημοκρατίας,

την ευρύτερη κρίση αξιών – ατομικά και συλλογικά.

Τι θέλει να «χτίσει» το νέο πρόγραμμα σπουδών

Μέσα από τις ενότητες και τις δραστηριότητές του, το μάθημα της Ηθικής θέλει οι μαθητές να:

αναπτύξουν αναστοχασμό, έρευνα και δημιουργικότητα,

αξιοποιούν τη γνώση και να παράγουν νέα,

λαμβάνουν αποφάσεις με βάση λογική και επιστημονικά δεδομένα,

καλλιεργούν αυτονομία στη σχολική και προσωπική τους ζωή,

ενισχύσουν αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και ψυχική ανθεκτικότητα,

αναγνωρίσουν αξίες και κανόνες ώστε να διαμορφώσουν αίσθημα ευθύνης και συνείδηση ενεργού πολίτη,

συμμετέχουν σε δράσεις που συνδέονται με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, από την κατασπατάληση φυσικών πόρων μέχρι το προσφυγικό και τη φτώχεια.

Με λίγα λόγια, μωρό μου, το νέο μάθημα δεν πάει να «αντιγράψει» τα Θρησκευτικά ούτε να τα ακυρώσει. Πάει να καλύψει ένα κενό: να προσφέρει ουσιαστικό περιεχόμενο σε όσους μαθητές δεν παρακολουθούν το θρησκευτικό μάθημα – και παράλληλα να τους εξοπλίσει για μια πραγματικότητα που αλλάζει με ρυθμούς που ούτε εμείς προλαβαίνουμε να καταλάβουμε.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ για τα Λύκεια ΕΔΩ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ για τα Γυμνάσια ΕΔΩ.