Ένα βίντεο που μοιάζει να ξεπήδησε από παραμύθι κατάφερε να κλέψει καρδιές και να γίνει viral, καθώς ένας άντρας αποφάσισε να κάνει την πιο… κινηματογραφική πρόταση γάμου που έχουμε δει. Ο λόγος για τον Μαρσέλο Κοέλιο, ο οποίος χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει ένα μαγικό τρέιλερ τύπου Disney αφιερωμένο στη σύντροφό του, Τζέσικα Ουίνι — και το αποτέλεσμα συγκίνησε εκατομμύρια χρήστες.

Μια «ταινία» αγάπης που ξεκίνησε με βραδιά σινεμά

Η βραδιά ξεκίνησε απλά: ένα χαλαρό movie night στο σπίτι. Τουλάχιστον έτσι νόμιζε η Τζέσικα. Καθισμένη στον καναπέ, περίμενε να παρακολουθήσει τη νέα παραγωγή της Disney. Μόνο που αυτό που ακολούθησε δεν ήταν καθόλου τυχαίο.

Στην οθόνη εμφανίστηκε ένα φανταστικό τρέιλερ που έμοιαζε με κανονική ταινία, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που «ονειρεύεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της». Λίγο λίγο, οι σκηνές άρχισαν να αποκαλύπτουν φωτογραφίες και βίντεο από τη δική τους πραγματική ζωή — ταξίδια, γέλια, στιγμές αγάπης. Και τότε η Τζέσικα, δακρυσμένη, ψιθύρισε: «Αυτό είναι το σπίτι μας!».

«Will you marry me?» – Η στιγμή που πάγωσε ο χρόνος

Το τρέιλερ κορυφώθηκε με τη φράση «Disney’s Get Married». Και λίγο μετά, η πιο μαγική πρόταση εμφανίστηκε στην οθόνη: «Will you marry me?».

Ο Μαρσέλο γονάτισε μπροστά της κρατώντας το δαχτυλίδι, ενώ η Τζέσικα, μέσα στα δάκρυα και τα γέλια, είπε το πιο όμορφο «ναι».

Στη λεζάντα του βίντεο, ο ίδιος έγραψε με χιούμορ:

«POV: της είπες ότι θα δείτε μια ταινία, αλλά στην πραγματικότητα της έκανες πρόταση γάμου (με λίγη βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη)».

Τα social media τον αποθέωσαν

Το βίντεο ξεπέρασε τα 11,7 εκατομμύρια προβολές και τα 1,5 εκατομμύριο likes, ενώ τα σχόλια κάτω από το post πλημμύρισαν από συγκίνηση και θαυμασμό.

Χρήστες στο TikTok, το Instagram και το X συμφώνησαν:

«Η πιο μαγική πρόταση γάμου της χρονιάς».

Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν ότι «η Disney πρέπει να του προσφέρει δουλειά», ενώ άλλα ζευγάρια δήλωσαν πως εμπνεύστηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους “AI fairytale” πρόταση.