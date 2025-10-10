Ήταν Ιανουάριος του 2019 όταν ένα εντελώς κοινό αυγό, φωτογραφημένο πάνω σε λευκό φόντο, εμφανίστηκε στο Instagram με τη λεζάντα «Ας σπάσουμε το ρεκόρ» και το έκανε! Κανείς δεν περίμενε ότι αυτό το ταπεινό καφέ αυγό, χωρίς φίλτρα, hashtags ή influencer marketing, θα γινόταν το πιο δημοφιλές post στην ιστορία της πλατφόρμας, ξεπερνώντας τα likes της Kylie Jenner. Ναι, σωστά διάβασες. Ένα αυγό «νίκησε» το απόλυτο social media icon.

Γιατί έγινε τέτοιος χαμός;

Η επιτυχία του λεγόμενου World Record Egg δεν ήταν απλώς τυχαία. Ήταν η στιγμή που το internet αποφάσισε να… τρολάρει τον ίδιο του τον εαυτό. Μέσα σε λίγες μέρες, εκατομμύρια χρήστες ενώθηκαν σε μια συλλογική ειρωνεία, όπου ένα αυγό θα ξεπερνούσε τα αστραφτερά lifestyle posts, τα τέλεια μαλλιά και τα πανάκριβα φίλτρα των celebrities. Και το κατάφερε. Το post έφτασε πλέον πάνω από 60 εκατομμύρια likes, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές το πιο απλό πράγμα μπορεί να “σπάσει” το internet.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just An Egg 🥚 (@world_record_egg)

Από meme σε μήνυμα

Το πιο ενδιαφέρον; Λίγο μετά την επιτυχία του, ο λογαριασμός του αυγού έκανε ένα ακόμα απρόσμενο βήμα. Μέσα από ένα μικρό animation video, αποκάλυψε ότι όλο αυτό το project είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από την ψυχική υγεία και την πίεση των social media. Το αυγό, όπως είπε, “ράγισε” από το άγχος. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα γιορτάται η Ημέρα Αυγού αλλά και η Μέρα Ψυχικής Υγείας!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just An Egg 🥚 (@world_record_egg)

Το αυγό ως σύμβολο

Πέντε χρόνια μετά, το αυγό παραμένει κάτι παραπάνω από ένα meme. Είναι ένα μικρό reminder ότι το internet, πίσω από όλη την υπερβολή, διψάει για αυθεντικότητα. Και ίσως γι’ αυτό αγαπήθηκε τόσο. Γιατί μέσα στο feed με τα τέλεια πρόσωπα και τα ταξίδια των influencers, ένα απλό αυγό είπε: «Φτάνει πια!». Και όλοι πάτησαν like!