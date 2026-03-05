Η Ημέρα της Γυναίκας πλησιάζει και η αλήθεια είναι πως δεν χρειαζόμαστε μια τυπική υπενθύμιση στο ημερολόγιο για να βρεθούμε με τις φίλες μας όμως αυτή η μέρα λειτουργεί πάντα ως η τέλεια αφορμή για να οργανώσουμε κάτι πραγματικά όμορφο. Η Αθήνα έχει αυτόν τον μοναδικό τρόπο να μεταμορφώνεται το βράδυ και να προσφέρει επιλογές που καλύπτουν κάθε διάθεση από την απόλυτη χαλάρωση μέχρι τον χορό που μας έλειψε. Το μυστικό για μια επιτυχημένη γυναικεία έξοδο κρύβεται στην ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα αυτού που πίνουμε και στην ατμόσφαιρα που μας επιτρέπει να πούμε όλα όσα θέλουμε χωρίς να χρειάζεται να φωνάζουμε πάνω από τη μουσική.
Aleria Restaurant
Είναι ο ιδανικός προορισμός για εμάς που θέλουμε να ξεκινήσουμε τη βραδιά μας με υψηλή γαστρονομία σε ένα περιβάλλον που αποπνέει αρχοντιά και ηρεμία. Το φαγητό εδώ είναι μια ολόκληρη εμπειρία που αξίζει να μοιραστείς με τις πιο κοντινές σου φίλες πριν η νύχτα συνεχιστεί με πιο έντονους ρυθμούς.
Amber Athens
Στην καρδιά του κέντρου αυτό το σημείο συνδυάζει τη μεσογειακή κουζίνα με μια πιο σύγχρονη και ζωντανή ατμόσφαιρα που ταιριάζει απόλυτα σε ένα κοριτσίστικο δείπνο. Είναι η επιλογή που μας επιτρέπει να φάμε εξαιρετικά και να νιώσουμε αμέσως το vibe της πόλης.
Stone Athens
Ένας χώρος με ιδιαίτερη αισθητική και ζεστή ενέργεια που σε προσκαλεί να χαλαρώσεις και να απολαύσεις το φαγητό σου με την ησυχία σου. Είναι από τα μέρη που ευνοούν τη συζήτηση και το γέλιο χωρίς την πίεση του χρόνου.
Wine O’Clock
Για τις λάτρεις του καλού κρασιού αυτό το wine bar είναι το τέλειο ενδιάμεσο στάδιο για να ανοίξει η διάθεση με ένα ποτήρι από επιλεγμένες ετικέτες. Η οικειότητα του χώρου βοηθά στο να ειπωθούν όλα εκείνα τα νέα που μαζεύτηκαν από την τελευταία φορά που βρεθήκατε.
360 Cocktail Bar
Η θέα από την ταράτσα του είναι κλασική και διαχρονική προσφέροντας το ιδανικό φόντο για τις πρώτες φωτογραφίες της βραδιάς. Ένα aperitivo εδώ με την Αθήνα στο πιάτο είναι ο καλύτερος τρόπος για να νιώσουμε τη μαγεία της πόλης από ψηλά.
Couleur Locale
Αγαπημένο στέκι που παραμένει δροσερό και φρέσκο με μια αίσθηση που σε κάνει να ξεχνάς πως βρίσκεσαι στο πολυσύχναστο κέντρο. Η μουσική και ο ανοιχτός του χώρος δημιουργούν την απαραίτητη ελευθερία που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσει η βραδιά μας όμορφα.
The Clumsies
Όταν η κουβέντα έρχεται στα κοκτέιλ αυτό το μπαρ είναι η σταθερή μας αξία για δημιουργικούς συνδυασμούς που εκπλήσσουν ευχάριστα τον ουρανίσκο. Η ενέργειά του είναι πάντα στα ύψη και η ποιότητα των ποτών του δικαιολογεί απόλυτα τη διεθνή του φήμη.
Baba au Rum
Για εμάς που αναζητούμε χαρακτήρα και ιστορία στο ποτήρι μας αυτό το σημείο προσφέρει μια πιο ταξιδιάρικη και σοφιστικέ προσέγγιση στο αλκοόλ. Είναι το μέρος όπου η τέχνη του rum classic συναντά τη χαλαρή διάθεση σε έναν χώρο που έχει πάντα κάτι καινούργιο να σου πει.
MoMix Bar Athens
Μια πιο εναλλακτική και τοπική επιλογή για όσες από εμάς θέλουν να δοκιμάσουν signature κοκτέιλ με μια δόση μοριακής επιστήμης χωρίς όμως να χάνεται η οικειότητα. Το φιλικό προσωπικό και οι καλές τιμές το καθιστούν ένα από τα πιο τίμια στέκια της πόλης.
BOO! Athens
Αν η παρέα έχει όρεξη για κάτι πιο δυναμικό και κεντρικό αυτό το μπαρ προσφέρει τη ζωντάνια που απαιτείται για να ανέβουν οι παλμοί. Η μουσική του σε παρασύρει και η ατμόσφαιρα είναι ιδανική για να συνεχίσετε τη βραδιά σας με κέφι.
B327
Ένας πιο μικρός και ζεστός χώρος που λειτουργεί ως bar club και μας θυμίζει πως ο χορός είναι απαραίτητο συστατικό μιας γυναικείας εξόδου. Οι μουσικές του επιλογές είναι πάντα προσεγμένες και η διάθεση παραμένει φιλική και αυθεντική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Η πόλη είναι γεμάτη γωνιές που περιμένουν να φιλοξενήσουν τις στιγμές μας και αυτή η ημέρα είναι η καλύτερη ευκαιρία για να τις ανακαλύψουμε ξανά με την καλύτερη παρέα.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
