Η Ημέρα της Γυναίκας πλησιάζει και η αλήθεια είναι πως δεν χρειαζόμαστε μια τυπική υπενθύμιση στο ημερολόγιο για να βρεθούμε με τις φίλες μας όμως αυτή η μέρα λειτουργεί πάντα ως η τέλεια αφορμή για να οργανώσουμε κάτι πραγματικά όμορφο. Η Αθήνα έχει αυτόν τον μοναδικό τρόπο να μεταμορφώνεται το βράδυ και να προσφέρει επιλογές που καλύπτουν κάθε διάθεση από την απόλυτη χαλάρωση μέχρι τον χορό που μας έλειψε. Το μυστικό για μια επιτυχημένη γυναικεία έξοδο κρύβεται στην ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα αυτού που πίνουμε και στην ατμόσφαιρα που μας επιτρέπει να πούμε όλα όσα θέλουμε χωρίς να χρειάζεται να φωνάζουμε πάνω από τη μουσική.

Είναι ο ιδανικός προορισμός για εμάς που θέλουμε να ξεκινήσουμε τη βραδιά μας με υψηλή γαστρονομία σε ένα περιβάλλον που αποπνέει αρχοντιά και ηρεμία. Το φαγητό εδώ είναι μια ολόκληρη εμπειρία που αξίζει να μοιραστείς με τις πιο κοντινές σου φίλες πριν η νύχτα συνεχιστεί με πιο έντονους ρυθμούς.

Στην καρδιά του κέντρου αυτό το σημείο συνδυάζει τη μεσογειακή κουζίνα με μια πιο σύγχρονη και ζωντανή ατμόσφαιρα που ταιριάζει απόλυτα σε ένα κοριτσίστικο δείπνο. Είναι η επιλογή που μας επιτρέπει να φάμε εξαιρετικά και να νιώσουμε αμέσως το vibe της πόλης.

Ένας χώρος με ιδιαίτερη αισθητική και ζεστή ενέργεια που σε προσκαλεί να χαλαρώσεις και να απολαύσεις το φαγητό σου με την ησυχία σου. Είναι από τα μέρη που ευνοούν τη συζήτηση και το γέλιο χωρίς την πίεση του χρόνου.

Για τις λάτρεις του καλού κρασιού αυτό το wine bar είναι το τέλειο ενδιάμεσο στάδιο για να ανοίξει η διάθεση με ένα ποτήρι από επιλεγμένες ετικέτες. Η οικειότητα του χώρου βοηθά στο να ειπωθούν όλα εκείνα τα νέα που μαζεύτηκαν από την τελευταία φορά που βρεθήκατε.

Η θέα από την ταράτσα του είναι κλασική και διαχρονική προσφέροντας το ιδανικό φόντο για τις πρώτες φωτογραφίες της βραδιάς. Ένα aperitivo εδώ με την Αθήνα στο πιάτο είναι ο καλύτερος τρόπος για να νιώσουμε τη μαγεία της πόλης από ψηλά.

Αγαπημένο στέκι που παραμένει δροσερό και φρέσκο με μια αίσθηση που σε κάνει να ξεχνάς πως βρίσκεσαι στο πολυσύχναστο κέντρο. Η μουσική και ο ανοιχτός του χώρος δημιουργούν την απαραίτητη ελευθερία που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσει η βραδιά μας όμορφα.

Όταν η κουβέντα έρχεται στα κοκτέιλ αυτό το μπαρ είναι η σταθερή μας αξία για δημιουργικούς συνδυασμούς που εκπλήσσουν ευχάριστα τον ουρανίσκο. Η ενέργειά του είναι πάντα στα ύψη και η ποιότητα των ποτών του δικαιολογεί απόλυτα τη διεθνή του φήμη.

Για εμάς που αναζητούμε χαρακτήρα και ιστορία στο ποτήρι μας αυτό το σημείο προσφέρει μια πιο ταξιδιάρικη και σοφιστικέ προσέγγιση στο αλκοόλ. Είναι το μέρος όπου η τέχνη του rum classic συναντά τη χαλαρή διάθεση σε έναν χώρο που έχει πάντα κάτι καινούργιο να σου πει.

Μια πιο εναλλακτική και τοπική επιλογή για όσες από εμάς θέλουν να δοκιμάσουν signature κοκτέιλ με μια δόση μοριακής επιστήμης χωρίς όμως να χάνεται η οικειότητα. Το φιλικό προσωπικό και οι καλές τιμές το καθιστούν ένα από τα πιο τίμια στέκια της πόλης.

Αν η παρέα έχει όρεξη για κάτι πιο δυναμικό και κεντρικό αυτό το μπαρ προσφέρει τη ζωντάνια που απαιτείται για να ανέβουν οι παλμοί. Η μουσική του σε παρασύρει και η ατμόσφαιρα είναι ιδανική για να συνεχίσετε τη βραδιά σας με κέφι.

Ένας πιο μικρός και ζεστός χώρος που λειτουργεί ως bar club και μας θυμίζει πως ο χορός είναι απαραίτητο συστατικό μιας γυναικείας εξόδου. Οι μουσικές του επιλογές είναι πάντα προσεγμένες και η διάθεση παραμένει φιλική και αυθεντική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η πόλη είναι γεμάτη γωνιές που περιμένουν να φιλοξενήσουν τις στιγμές μας και αυτή η ημέρα είναι η καλύτερη ευκαιρία για να τις ανακαλύψουμε ξανά με την καλύτερη παρέα.