Η αλήθεια είναι πως συχνά κοιτάζουμε τα επαγγέλματα που απαιτούν χειρωνακτική εργασία με μια δόση νοσταλγίας ή και υποτίμησης όμως η πραγματικότητα έρχεται να μας διαψεύσει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Ο Emanuele Armeli ένας υδραυλικός που δραστηριοποιείται στην Ισπανία κατάφερε να γίνει το πρόσωπο των ημερών στο TikTok αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική και η σωστή προβολή μπορούν να απογειώσουν ακόμα και τον πιο παραδοσιακό κλάδο. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 είδε τον τζίρο του να αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό των 37000 ευρώ κάτι που φυσικά προκάλεσε αμέτρητες συζητήσεις και σχόλια στον ψηφιακό κόσμο.

Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ιστορία του Emanuele δεν είναι μόνο το τελικό ποσό αλλά ο τρόπος που επέλεξε να διαχειριστεί τον χρόνο του. Τον Νοέμβριο αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα προσωπικό πείραμα περιορίζοντας τις ημέρες εργασίας του σε μόλις τέσσερις την εβδομάδα επιλέγοντας να μένει εκτός δράσης κάθε Παρασκευή. Παρά τη μείωση του χρόνου του η ροή των πελατών δεν ανακόπηκε καθόλου καθώς η παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα λειτούργησε ως ο καλύτερος πωλητής για τις υπηρεσίες του. Φαίνεται πως η σύγχρονη εποχή απαιτεί από έναν επαγγελματία να είναι εξίσου ικανός με το κλειδί στο χέρι όσο και με την κάμερα του κινητού του.



Πίσω όμως από την εντυπωσιακή βιτρίνα των εσόδων υπάρχει και η άλλη πλευρά την οποία ο ίδιος φροντίζει να επικοινωνεί με απόλυτη ειλικρίνεια και μια δόση ρεαλισμού. Ο Emanuele τονίζει πως τα τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ αποτελούν τον τζίρο της επιχείρησής του και όχι το καθαρό του κέρδος αφού ένα μεγάλο μέρος αυτών επιστρέφει στην αγορά υλικών και στον εξοπλισμό του. Η επένδυση σε νέα είδη υγιεινής και σύγχρονα εργαλεία είναι απαραίτητη για να παραμείνει ανταγωνιστικός και να εξελίξει τη δουλειά του. Παραδέχεται μάλιστα πως η καθημερινότητά του είναι εξαντλητική και οι ώρες εργασίας συχνά ατελείωτες γεγονός που μας υπενθυμίζει ότι η επιτυχία δεν έρχεται χωρίς κόπο και σωματική καταπόνηση.