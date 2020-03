It’s a kind of magic! H HONOR φέρνει το Magic UI 3.0 στα HONOR 20 , HONOR View 20 και HONOR 9X!

Η HONOR το δημοφιλές νεανικό brand ανακοίνωσε ότι τα κινητά HONOR 20, HONOR 20 PRO, HONOR View 20 και HONOR 9X θα λάβουν την τελευταία ενημέρωση λογισμικού της HONOR που περιλαμβάνει το Magic UI 3.0. H αναβάθμιση στο Μagic UI 3.0 (σε Android) είναι από τις πιο σημαντικές με ένα κατά πολύ βελτιωμένο UX που διευκολύνει περαιτέρω την χρήση και την πρόσβαση στο οικοσύστημα της εταιρίας (HONOR Magic Watch 2 , HONOR MagicBook , Honor Band 5). Το Magic UI 3.0 το επόμενης γενιάς λογισμικό δίνει απεριόριστη ελευθερία στην φωτογραφία, στην λήψη βίντεο αλλά και στην ασφάλεια και απόδοση της συσκευής.

Βελτιωμένο Interface και επιλογή για Dark Mode

H νέα ενημέρωση επιτρέπει στους χρήστες να έχουν καλύτερη και ταχύτερη διάδραση με το κινητό τους. Η συγκεκριμένη βελτίωση έρχεται ως αποτέλεσμα έρευνας και ανάπτυξης από το Huawei Human Factors Lab.

Βελτιωμένα οπτικά στοιχεία και εικονίδια στο κινητό

Με το Magic UI 3.0, η εμπειρία χρήστη είναι πιο βελτιωμένη από ποτέ! Οι χρήστες μπορούν να έχουν πιο ομαλή μετάβαση από εφαρμογή σε εφαρμογή με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία.

Μια ενιαία εμπειρία για το οικοσύστημα συσκευών HONOR

H αναβαθμισμένη έκδοση Magic UI 3.0 διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη μεταξύ των διαφορετικών συσκευών και επιτρέπει συνδέσεις κινητών με φορητούς υπολογιστές HONOR View 20, HONOR 20 και HONOR 20 PRO με το HONOR MagicBook. Ο χρήστης το μόνο που έχει να κάνει είναι να ενεργοποιήσει τη λειτουργία NFC και το WIFI στα smartphones και μπορεί πολύ εύκολα να μεταφέρει εικόνες και αρχεία, καθώς και να ακούει μουσική απρόσκοπτα.

Επαγγελματική φωτογραφία “On the Go” πιο γρήγορα και πιο απλά!

Εκτός από τις βελτιώσεις στο σχεδιασμό, οι οποίες καθιστούν δυνατή την επαγγελματική φωτογραφία εν κινήσει, οι χρήστες μπορούν να εφαρμόζουν φίλτρα απευθείας κατά την διάρκεια της λήψης. Η φωτογραφικής μηχανή αποκτά μια πιο εκσυγχρονισμένη εμφάνιση με μια πιο ορατή γραμμή zoom ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν πιο εύκολα τον βαθμό μεγέθυνσης. Το Magic UI 3.0 καθιστά την εγγραφή βίντεο ευκολότερη με καλύτερη πρόσβαση σε χαρακτηριστικά όπως το βοηθητικό πλέγμα, το οριζόντιο επίπεδο και το χρονοδιακόπτη.

Magic UI 3.0 και ασφάλεια!

Η τελευταία ενημερωμένη έκδοση λογισμικού της HONOR υπόσχεται μέγιστη απόδοση σε ένα ασφαλές περιβάλλον: όλες οι συσκευές που είναι ενημερωμένες στο Magic UI 3.0 προστατεύονται μέσω του λειτουργικού συστήματος που είναι πιστοποιημένο με το CCEAL5 +, το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης ασφάλειας που διατίθεται για σύστημα φορητών συσκευών. Ευαίσθητες λειτουργίες όπως η πληρωμή γίνεται μέσω αυτού του απομονωμένου, ασφαλούς συστήματος που αποτρέπει την υποκλοπή δεδομένων.