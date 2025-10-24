Καλεσμένη σε γάμο… έπρεπε να πληρώσει το φαγητό της δεξίωσης ή να έχει το ταπεράκι της!

Μια καλεσμένη σε γάμο έμεινε… άφωνη, όταν ανακάλυψε πως το φαγητό στη δεξίωση των φίλων της δεν ήταν δωρεάν, αλλά χρεωνόταν με 25 δολάρια το άτομο!

Η ιστορία έγινε viral στο Reddit, στην ενότητα AITA (Am I the A—–), όπου η γυναίκα αποκάλυψε πως οι νεόνυμφοι τη χαρακτήρισαν «τρελή» επειδή θεώρησε αυτονόητο ότι οι καλεσμένοι δεν πληρώνουν για το δείπνο σε έναν γάμο.

«Δεν έχω σταθερή δουλειά και εκείνοι ζητούν συνεχώς χρήματα», είπε. Η γυναίκα ανέφερε ότι ζει από την τέχνη της, χωρίς μόνιμη εργασία, ενώ και το ζευγάρι —όπως υποστήριξε— δεν βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση. Παρόλα αυτά, όπως λέει, συνεχίζουν να ζητούν οικονομική βοήθεια: «Πρώτα ήθελαν χρήματα για τη μετακόμιση, μετά δημιούργησαν wishlist με δώρα και τώρα ζητούν 25 δολάρια από κάθε καλεσμένο για το φαγητό. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το αντέξω».

Όταν η γυναίκα εξέφρασε τις αντιρρήσεις της, το ζευγάρι τη χαρακτήρισε «εχθρική» και της είπε πως είναι δικό της πρόβλημα που δεν είχε υπολογίσει τη χρέωση. Προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση, εκείνη πρότεινε να μην παρευρεθεί στη δεξίωση. Η απάντηση όμως που πήρε, την άφησε ακόμη πιο έκπληκτη: «Μου είπαν να φέρω το δικό μου φαγητό!». Κάτι που, όπως εξήγησε, θα την έκανε να νιώθει άβολα και εκτεθειμένη μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους.

«Αρχίζω να σκέφτομαι πως κάνω τον γάμο τους να περιστρέφεται γύρω από εμένα μόνο και μόνο επειδή δεν θέλω να πληρώσω», έγραψε η γυναίκα. Παρ’ όλα αυτά, όσοι διάβασαν τα μηνύματά τους πήραν το μέρος της, θεωρώντας πως το ζευγάρι υπερέβαλε.