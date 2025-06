ο Σάββατο 7 Ιουνίου 2025, η καταξιωμένη συγγραφέας Caytlyn Brooke βρέθηκε σε μια δύσκολη και απρόσμενη κατάσταση. Παρόλο που είχε προγραμματίσει μια παρουσίαση βιβλίου της, η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια οδυνηρή εμπειρία, καθώς κανείς δεν εμφανίστηκε. Το βιβλιοπωλείο, το οποίο είχε ανοίξει τις πόρτες του για να φιλοξενήσει την βραβευμένη δημιουργό και τους αναγνώστες της, παρέμεινε άδειο, προκαλώντας στην Brooke βαθιά αισθήματα απογοήτευσης και θλίψης.

Η συγγραφέας φαντασίας, γνωστή για τις σκοτεινές της ιστορίες και τους φανταστικούς κόσμους που πλάθει, αποφάσισε να μοιραστεί την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), δημοσίευσε μια φωτογραφία του κενού βιβλιοπωλείου, συνοδεύοντάς την με τα εξής λόγια: «Δεν ήρθε κανείς στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου μου. Ξέρω ότι αυτό συμβαίνει καμιά φορά και προσπαθώ πραγματικά πολύ να το διαχειριστώ, αλλά νιώθω απαίσια που το βιβλιοπωλείο έμεινε ανοιχτό για να με φιλοξενήσει για το τίποτα».

Η ανάρτησή της έγινε γρήγορα viral, με αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης να κατακλύζουν το προφίλ της. Οι αναγνώστες και οι φίλοι της έσπευσαν να την ενθαρρύνουν, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο περιστατικό σε καμία περίπτωση δεν αμαυρώνει την επιτυχημένη και αξιόλογη πορεία της στον χώρο της λογοτεχνίας.

No one showed up for my book reading event. I know this happens and I’m trying really hard to keep it together but I feel terrible that the shop stayed open to host me for nothing. pic.twitter.com/Mj4LT6CQKm

— Caytlyn Brooke (@caytlyn_brooke) June 6, 2025