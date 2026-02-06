Η είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγες ώρες καθώς ένας blogger από την επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας ισχυρίστηκε ότι εξήγαγε χρυσό αξίας 17.000 δολαρίων (120.000 γιουάν) από ηλεκτρονικά υπολείμματα. Το βίντεο που τον έδειχνε να επεξεργάζεται παλιά τσιπ καρτών SIM με οξέα και ηλεκτρολυτικές μεθόδους πυροδότησε ένα κύμα ενθουσιασμού στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι άρχισαν να ονειρεύονται εύκολο πλουτισμό μέσα από την ανακύκλωση παλιών συσκευών.

Η πραγματικότητα πίσω από τα νούμερα

Οι ειδικοί πάντως έσπευσαν να προσγειώσουν την κοινή γνώμη στην πραγματικότητα επισημαίνοντας ότι η περιεκτικότητα σε χρυσό μιας τυπικής κάρτας SIM είναι πρακτικά αμελητέα. Με μόλις 0,47 milligrams ανά κάρτα θα απαιτούνταν η συλλογή και η επεξεργασία τουλάχιστον 400.000 τεμαχίων για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε στην οθόνη. Μετά τον θόρυβο ο ίδιος ο δημιουργός παραδέχθηκε ότι το υλικό του αποτελούνταν από εξειδικευμένα βιομηχανικά τσιπ τηλεπικοινωνιών και όχι από απλά οικιακά απορρίμματα.

Κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον

Πέρα από το οικονομικό σκέλος η συγκεκριμένη διαδικασία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους καθώς απαιτεί τη χρήση εξαιρετικά διαβρωτικών χημικών και ισχυρών οξέων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τέτοιες πρακτικές σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες τόσο στην υγεία των ερασιτεχνών χρυσοθήρων όσο και στο οικοσύστημα από τις τοξικές αναθυμιάσεις και τα απόβλητα.

Είναι προφανές ότι πίσω από τις εντυπωσιακές εικόνες και τους πολλά υποσχόμενους τίτλους κρύβεται μια σκληρή βιομηχανική πραγματικότητα που απέχει πολύ από ένα απλό χόμπι στο σπίτι. Αν και η ανακύκλωση μετάλλων είναι σωστή και απαραίτητη πρακτική καλό είναι να θυμόμαστε ότι οι θησαυροί δεν βρίσκονται τόσο εύκολα καταχωνιασμένα στα συρτάρια μας.