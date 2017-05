Είσαι λάτρης της αυθεντικής Ασιατικής κουζίνας ή μήπως τα ζουμερά burgers αποτελούν το δικό σου ορισμό για τη λέξη «απόλαυση»;



Ό,τι από τα δύο και αν ισχύει, τότε ένα γαστρονομικό ταξίδι γεύσεων σε περιμένει στο pop-up «Asia» του Στέφανου Στεφανίδη σε συνεργασία με την Knorr και στο pop–up «Vandal burgers» του Δημήτρη Κατριβέση σε συνεργασία με τη Hellmann’s, τα τρία πρώτα τριήμερα του Μαΐου (5-7, 12-14, 19-21), στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, στο Athens Street Food Festival, τη μεγαλύτερη γιορτή του «φαγητού του δρόμου».



Στο pop-up «Asia» της Knorr, ο διάσημος chef Στέφανος Στεφανίδης από το «The Big Kahuna» θα πειραματιστεί με noodles, sauces & prawn crackers (chips γαρίδας) για να προσφέρει εξωτικές προτάσεις από τη μακρινή Ασία, χωρίς να χρειαστεί να διανύσεις ούτε μίλι! Μερικά από τα πιάτα που θα βρεις στο pop-up «Asia» είναι το KIM VISITS PARIS με egg noodles, korean duck, φρέσκα λαχανικά, mango και 5 spices με αρωματισμένη μαύρη τρούφα, καθώς και το A PRINCE CALLED CHANG με τρυφερά βατραχοπόδαρα – αγαπημένο υλικό του chef Στέφανου Στεφανίδη – με επιλογή από glazes, crispy onions, φρέσκα λαχανικά και βότανα!



Aπό την άλλη, στο pop up του Δημήτρη Κατριβέση σε συνεργασία με τη Hellmann’s, «Vandal Burgers», θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε αποκλειστικά πιάτα, όπως The vandal donut burger, The dirty bones Burger, Double dirty fries! Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι μια βόλτα από το Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ. στο Γκάζι τα 3 πρώτα τριήμερα του Μαΐου (5-7, 12-14, 19-21) και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα στους ειδικούς!