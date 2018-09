Δεν μπορεί να μη γνωρίζεις το όνομά “Isabel Marant” καθώς έχει συνδεθεί άρρηκτα με το Parisian Chic. Μα ας τα πάρουμε από την αρχή, η Isabel το 1994 ιδρύει το ομώνυμο label, το οποίο γίνεται συνώνυμο του πρωτοποριακού και κοσμοπολίτικου στυλ της ενώ η αυτοπεποίθηση, η αυθεντικότητά και η άψογη εφαρμογή που αντανακλούν οι συλλογές της, είναι τα στοιχεία που την καθιέρωσαν στο prêt-a-porter. Χωρίς προκαταλήψεις, με νοοτροπία βαθιά ριζωμένη στη Γαλλική κουλτούρα, το brand Isabel Marant αγκαλιάζει με ενθουσιασμό όλες τις γυναίκες και επιδιώκει τη διαφορετικότητα.

Αυτός είναι και ο λόγος που αναζητούσε μια συλλογή “ready-to-wear” make up, για all day looks την οποία και τελικά κατάφερε να δημιουργήσει σε συνεργασία με τη L’Oréal Paris έτσι ώστε να σου δώσει τη δυνατότητα να τα έχεις όλα στη τσάντα σου.

“Πάντα ερμήνευα το prêt-a-porter στη μόδα, κυριολεκτικά και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη που μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω το ίδιο και με μια σειρά on-the-go make up σε συνεργασία με τη L’Oréal Paris” δηλώνει η Isabel Marant. “Ήταν όνειρό μου να ασχοληθώ με τον πρωτοποριακό κόσμο της ομορφιάς και του make up και να δημιουργήσω μια σειρά με τα every day make-up essentials, που μπορεί κάθε γυναίκα να τη φορέσει, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η L’Oréal Paris x και η Isabel Marant δίνουν έμφαση σε προϊόντα μακιγιάζ, απαραίτητα για την καθημερινή περιποίηση, on-the-go, για ένα άψογο αποτέλεσμα που διαρκεί από το πρωί έως το βράδυ.

Πέντε καταπληκτικά αλλά και πρακτικά προϊόντα, σε σκιές ματιών, ρουζ και κραγιόν αναδεικνύουν τον πιο γοητευτικό εαυτό σου, είτε θες να δείχνεις φυσική με ένα κομψό au naturel look ή να δημιουργήσεις το πιο εντυπωσιακό smoky eyes look για μια βόλτα, βράδυ στην πόλη.

“Αυτή η συνεργασία είναι απολύτως σύγχρονη: συνώνυμη με Παριζιάνική κομψότητα, η Isabel Marant είναι μια από τις καλύτερες αυτοδημιούργητες σχεδιάστριες στις μέρες μας. Απολύτως αληθινή στον εαυτό της και ανεξάρτητη, είναι η ιδανική συνεργάτιδα για την εταιρία, στην προσπάθεια μας να μοιραστούμε το όραμά μας για κάθε γυναίκα «Γιατί σας αξίζει» δήλωσε ο Pierre-Emmanuel Angeloglou, L’Oréal Paris Global Brand President.