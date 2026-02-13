Μάνατζερ οίκου ανοχής μας λέει τί θέλουν οι άντρες του Αγίου Βαλεντίνου και δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι!

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έχει συνδεθεί σχεδόν αντανακλαστικά με κόκκινα τριαντάφυλλα, ρομαντικά δείπνα και προσεκτικά διαλεγμένα δώρα. Είναι εκείνη η ημερομηνία που μοιάζει να απευθύνεται αποκλειστικά στα ζευγάρια, αφήνοντας στο περιθώριο κάθε άλλη εκδοχή συντροφικότητας. Κι όμως, η πραγματικότητα φαίνεται πως έχει περισσότερες αποχρώσεις απ’ όσες φανταζόμαστε.

Η Catherine De Noire, που δηλώνει «μάνατζερ ενός εκ των μεγαλύτερων οίκων ανοχής στην Ευρώπη, ερευνήτρια με επίκεντρο τη σεξουαλική εργασία, δημιουργό στο OnlyFans, “cat mom” δύο υπέροχων γατών Βεγγάλης και λάτρη του κόκκινου κρασιού», επιλέγει κάθε χρόνο να μιλά ανοιχτά για όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες στις 14 Φεβρουαρίου. Και αυτά, όπως λέει, δεν ταιριάζουν με το στερεότυπο της «ήσυχης» ημέρας.

Παντρεμένοι το πρωί, singles το βράδυ

Αν κάποιος υπέθετε ότι η συγκεκριμένη γιορτή περνά χαλαρά για έναν νόμιμο οίκο ανοχής, θα έκανε λάθος. «Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια αρκετά πολυάσχολη μέρα όσον αφορά τους πελάτες. Κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, το μέρος επισκέπτονται κυρίως παντρεμένοι άνδρες ή άνδρες σε σχέση που θέλουν να περάσουν λίγο χρόνο με την αγαπημένη τους εργαζόμενη του σεξ και ίσως να της φέρουν λουλούδια ή ένα μικρό δώρο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όταν όμως πέφτει η νύχτα, το προφίλ αλλάζει. «Το βράδυ, το κλαμπ γεμίζει περισσότερο με ελεύθερους τύπους που δεν θέλουν να είναι μόνοι τους του Αγίου Βαλεντίνου, οπότε είτε βγαίνουν έξω με φίλους για μερικές μπύρες και καταλήγουν σε εμάς, είτε έρχονται απευθείας εδώ», εξηγεί η ίδια.

Περισσότερο συναίσθημα απ’ όσο νομίζουμε

Παρά την προκατάληψη ότι όλα περιστρέφονται γύρω από το σωματικό κομμάτι, η De Noire δίνει μια διαφορετική διάσταση. «Πολύ λίγοι άνδρες μπαίνουν μέσα, κατεβάζουν το παντελόνι τους και θέλουν “μόνο” σεξ. Οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να μιλήσουν, θέλουν να νιώσουν ότι είναι με έναν πραγματικό άνθρωπο και όχι με ένα ρομπότ. Πιστεύω ότι η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια μέρα που η μοναξιά χτυπάει κάποιους άνδρες πιο σκληρά και δεν θέλουν να την περάσουν μόνοι τους ή να τριγυρνούν σε μπαρ γεμάτα με ελεύθερο κόσμο, οπότε προτιμούν να πληρώσουν για μια ωραία εμπειρία».

Για τις εργαζόμενες, η επιλογή να δουλέψουν εκείνη τη μέρα είναι προσωπική υπόθεση. Κάποιες προτιμούν να τη γιορτάσουν με τον σύντροφό τους, ενώ άλλες αξιοποιούν την αυξημένη ζήτηση, συχνά με υψηλότερες χρεώσεις.

Σε επίπεδο επιχείρησης, δεν υπάρχουν θεματικά πακέτα ή ειδικές εκπτώσεις. «Το αφήνουμε αυτό στις ίδιες τις εργαζόμενες του σεξ, επειδή στο κλαμπ μας αποφασίζουν για τις υπηρεσίες και τις τιμές τους ανεξάρτητα. Η ανακοίνωση ειδικών προσφορών για τον Άγιο Βαλεντίνο για σεξουαλικές υπηρεσίες θα ήταν αντίθετη με την προσέγγισή μας. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι που οι ίδιες οι εργαζόμενες πρέπει να αποφασίζουν», εξηγεί η μάνατζερ.

Και καταλήγει: «Τα προηγούμενα χρόνια κάποιες από αυτές διακόσμησαν τα δωμάτιά τους ή φόρεσαν εσώρουχα με θέμα την καρδιά, αλλά αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις ίδιες».