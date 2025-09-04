Σοβαρά προβλήματα παρουσίασαν σήμερα το πρωί, οι υπηρεσίες της Google, προκαλώντας αναστάτωση σε εκατομμύρια χρήστες. Η δυσλειτουργία αφορούσε βασικά εργαλεία της εταιρείας, όπως η μηχανή αναζήτησης, το Gmail, το YouTube και το Google Drive. Οι αναφορές χρηστών έκαναν λόγο για αδυναμία πρόσβασης, αργή φόρτωση ή πλήρη διακοπή υπηρεσιών.

Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα αλλά επηρέασε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία, η Κροατία και η Σερβία. Οι αναφορές ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας, με κορύφωση λίγο αργότερα.

Η εικόνα μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης Downdetector, τα περιστατικά κατεγράφησαν κυρίως μεταξύ 7:30 και 10:30 π.μ. Το Google Workspace Dashboard, πάντως, δεν είχε καταγράψει κάποια σχετική ένδειξη προβλήματος μέχρι τις 7:34 π.μ. UTC.

Η στάση της Google

Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την αιτία της διακοπής ή για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η πρόσβαση επανέρχεται σταδιακά.