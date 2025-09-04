Σοβαρά προβλήματα παρουσίασαν σήμερα το πρωί, οι υπηρεσίες της Google, προκαλώντας αναστάτωση σε εκατομμύρια χρήστες. Η δυσλειτουργία αφορούσε βασικά εργαλεία της εταιρείας, όπως η μηχανή αναζήτησης, το Gmail, το YouTube και το Google Drive. Οι αναφορές χρηστών έκαναν λόγο για αδυναμία πρόσβασης, αργή φόρτωση ή πλήρη διακοπή υπηρεσιών.
Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο
Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα αλλά επηρέασε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία, η Κροατία και η Σερβία. Οι αναφορές ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας, με κορύφωση λίγο αργότερα.
Η εικόνα μέχρι στιγμής
Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης Downdetector, τα περιστατικά κατεγράφησαν κυρίως μεταξύ 7:30 και 10:30 π.μ. Το Google Workspace Dashboard, πάντως, δεν είχε καταγράψει κάποια σχετική ένδειξη προβλήματος μέχρι τις 7:34 π.μ. UTC.
Η στάση της Google
Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την αιτία της διακοπής ή για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η πρόσβαση επανέρχεται σταδιακά.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
