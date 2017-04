Από τη μία ξέρουμε πως οι Kardashians είναι μία μηχανή που βγάζει χρήματα και θα έκαναν τα πάντα για να βγάλουν ακόμα περισσότερα χωρίς να σκεφτούν δεύτερη φορά τι ακριβώς κάνουν. Από την άλλη πολλοί διαφημιστές είναι εξίσου… ανήθικοι ώστε να μην τους ενδιαφέρει εάν προκειμένου να πιάσουν τους στόχους τους θα ξεφτιλίσουν σύμβολα, αξίες, αγώνες κλπ. Στη νέα καμπάνια της Pepsi όπου κεντρικό πρόσωπο είναι η Kendall Jenner είχαμε έναν υπέροχο συνδυασμό των δύο παραπάνω και ο κόσμος έφριξε κανονικά!

Πως έχει το story λοιπόν… Ενώ η Kendall είναι στη μέση φωτογράφισης, βλέπει μία πορεία να περνάει δίπλα από το σημείο που ποζάρει και ξαφνικά παθαίνει μία κρίση συνειδήσεως και αποφασίζει να τσαλακώσει την εικόνα της και να πάρει θέση δίπλα στα υπόλοιπα άτομα της πορείας, που να σημειωθεί είναι πιο clean cut και από διαφήμιση ρούχων. Και ενώ πιστεύεις πως κάπου εδώ θα σταματήσει το αστείο έχει και συνέχεια. Η Kendall θα δώσει ένα κουτάκι αναψυκτικού στον αστυνομικό και όλη η ένταση μονομιάς θα εξαφανιστεί και θα ζήσουμε όλοι ευτυχισμένοι για το υπόλοιπο της ζωής, έχοντας μάθει ποιο είναι το μυστικό να λύνεις τις διαφορές σου με την αστυνομία σε μία πορεία…

Το να κατηγορείς μία διαφήμιση της Kendall πως φταίει για όλα είναι σίγουρα εύκολος στόχος και το σωστό είναι να «κράζεις» πολύ πιο ισχυρούς παράγοντες της καθημερινότητας, ωστόσο το να ρίχνουν έτσι εύκολα τόσο χαμηλά τις πορείες εκατομμυρίων που πάλευαν και παλεύουν για τα δικαιώματα τους στο δρόμο, είναι λίγο… κάπως. Και δεν είναι τυχαίο που η αντίδραση του κόσμου στο σποτ είναι έντονη.

Maybe Kendall was trying to fight the police by increasing their diabetes risk…#PEPSI pic.twitter.com/G64qUb5Hu9 — بنت زلفى (@Nilempress) April 5, 2017

"Yo Kendall, im gonna need you to come through with a pepsi, these cops are wildin" pic.twitter.com/dOpKnTq8LU — Kim Jong Tun (@ignant_) April 5, 2017