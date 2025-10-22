Ένας ιδιοκτήτης γραφείου τελετών αποφάσισε να «παίξει» με τη ζωή και τον θάνατο στο TikTok — και το αποτέλεσμα ήταν να διχάσει το διαδίκτυο. Από τη μια, εκείνοι που γέλασαν με το θράσος και το χιούμορ του. Από την άλλη, όσοι ένιωσαν μια ανατριχίλα να τους διαπερνά.

Στο βίντεο, ο ίδιος στέκεται μπροστά σε έναν ανοιχτό τάφο, κοιτάζει την κάμερα και δηλώνει με στόμφο πως «όλα στη ζωή τα πληρώνεις ξανά και ξανά, αλλά εδώ μόνο μία φορά». Λίγο πριν το τέλος, ρίχνει το πιο… αμήχανα αφοπλιστικό «τα φιλιά μου».

Η σκηνή θυμίζει κάτι ανάμεσα σε μαύρη κωμωδία και διαφημιστική καμπάνια που δεν ξέρεις αν πρέπει να τη χειροκροτήσεις ή να την αναφέρεις στην επιτροπή δεοντολογίας. Το μάρκετινγκ του είναι τολμηρό, έξυπνο και, όπως θα έλεγε κάποιος με πονηρή διάθεση, θανατηφόρο. ΔΕΗ, εφορία, κομμωτήρια, γυμναστήρια, ΕΝΦΙΑ — όλοι ζητούν πληρωμές ξανά και ξανά. Εκείνος, όμως, σου προσφέρει την πιο «οικονομική» συμφωνία της ζωής σου: μία και έξω.



Η λογική του; Σαρκαστικά απλή. Ενώ η καθημερινότητα μάς «τρυπάει» λίγο λίγο, αυτός υπόσχεται το μεγάλο φινάλε με μία μόνο δόση. Ένα βίντεο που κινείται στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο viral και στο ταμπού, ανάλογα με το ποιος το βλέπει.

Και φυσικά, τα σχόλια πήραν φωτιά. Άλλοι απαντούν με memes, ειρωνικά gifs και καυστικό χιούμορ:

«Φίλε, μην τους βάζεις ιδέες και μας κολλήσουν ΕΝΦΙΑ στα μνήματα!» γράφει κάποιος.

Άλλοι, όμως, βλέπουν τη σκοτεινή πλευρά του πράγματος. Θεωρούν ότι ο θάνατος είναι κάτι ιερό, προσωπικό και δεν σηκώνει τέτοιου είδους “διαφημιστικά κόλπα”.

Κάπως έτσι, ένα απλό TikTok κατάφερε να ανοίξει για άλλη μια φορά τη συζήτηση για το μέχρι πού φτάνει το χιούμορ — και ποιος τελικά αποφασίζει πότε σταματά να είναι αστείο.