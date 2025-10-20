Αν νομίζεις ότι έχεις κάνει ποτέ μεγάλη διαδρομή μέχρι να φτάσεις στο μετρό, περίμενε να δεις τι γίνεται στην Κίνα! Για να φτάσεις στον Hongyancun Station, στην πόλη Chongqing, χρειάζεσαι υπομονή, αντοχή και… καλή πίεση στα αυτιά, γιατί μιλάμε για τον βαθύτερο σταθμό μετρό στον κόσμο, σε βάθος 116 μέτρων κάτω από τη γη!

Ένα ασανσέρ που θυμίζει βουτιά

Η εμπειρία ξεκινά ήδη από την κατάβαση. Οι επιβάτες συχνά «βουλώνουν» τα αυτιά τους από την αλλαγή πίεσης, σαν να βρίσκονται μέσα σε αεροπλάνο την ώρα της απογείωσης! Για να φτάσεις κάτω, χρειάζεσαι οκτώ ανελκυστήρες ή αν προτιμάς κάτι πιο… αργό και θεαματικό, μπορείς να πάρεις τις κυλιόμενες σκάλες, αφήνοντας στα αυτιά σου λίγο παραπάνω χρόνο να προσαρμοστούν.

Η διαδρομή με το ασανσέρ διαρκεί περίπου ένα ολόκληρο λεπτό — κάτι που κάνει ένα απλό «πήγαινε-έλα» να μοιάζει με μικρή περιπέτεια.

Το μετρό που ξεπερνά και το Portland

Για να καταλάβεις το μέγεθος, ο βαθύτερος σταθμός στις ΗΠΑ, ο Washington Park Station στο Όρεγκον, βρίσκεται «μόνο» στα 79 μέτρα. Οπότε ο σταθμός της Chongqing κερδίζει επάξια τον τίτλο του πιο βαθύ, αφήνοντας τους υπόλοιπους… αρκετούς ορόφους πίσω.

Αυτό βέβαια, δεν είναι τυχαίο. Η πόλη είναι γεμάτη λόφους και στροφές, οπότε οι μηχανικοί αναγκάστηκαν να “τρυπήσουν” τη γη για να αποφύγουν την ανώμαλη μορφολογία του εδάφους.

Νεόδμητος, εντυπωσιακός και γεμάτος ιστορίες

Παρά το βάθος του, ο σταθμός είναι καινούργιος — εγκαινιάστηκε μόλις το 2022 και εντυπωσιάζει με τον σύγχρονο σχεδιασμό του. Το έργο ολοκληρώθηκε σε μόλις 400 ημέρες, κάτι που μοιάζει σχεδόν αδύνατο αν σκεφτείς ότι οι εργάτες χρειάζονταν 38 λεπτά για να ανέβουν με τα πόδια στην επιφάνεια. Φαντάσου να κάνεις αυτό το “ανέβα-κατέβα” κάθε μέρα στη δουλειά!

Από εργοτάξιο σε… μαραθώνιο

Η Chongqing δεν άφησε ανεκμετάλλευτη τη φήμη του σταθμού. Κάθε χρόνο διοργανώνει το Hongyancun Metro Vertical Marathon, όπου δρομείς ανεβαίνουν 860 σκαλιά και 141 μέτρα υψομετρική διαφορά για να τιμήσουν το τεχνικό θαύμα.

Ένα σημείο που αξίζει το… κατέβασμα

Αν ποτέ βρεθείς στην καρδιά της Κίνας, αξίζει να κάνεις μια στάση στο Hongyancun Station. Όχι για να φτάσεις κάπου συγκεκριμένα, αλλά για να ζήσεις την εμπειρία του να ταξιδεύεις 40 ορόφους κάτω από τη γη, και να μπορείς να λες ότι “έχεις πάει” στον βαθύτερο σταθμό μετρό του κόσμου.