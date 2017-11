Η κορυφαία μπάντα του σκληρού ήχουν έρχεται στην Ελλάδα!

Με πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων και ιστορία 40 ετών, οι Iron Maiden έρχονται στην χώρα μας για το Rockwave Festival, στις 20 Ιουλίου!

Το βρετανικό συγκρότημα, θα παρουσιάσει ένα υπερθέαμα στο πλαίσιο της περιοδείας Legacy Of The Beast European Tour 2018 και φυσικά αναμένεται sold out!

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρεις αλλές και οι τιμές των εισιτηρίων, αλλά εμείς δεν υπάρχει πιθανότητα να λείψουμε!

Up the Irons!