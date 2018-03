Μπορεί να χρειάζεσαι ώρες ατελείωτες για να βρεις τα κατάλληλα ρούχα για το πρώτο ραντεβού αλλά χρειάζονται μόνο δώδεκα λεπτά για να καταλάβεις αν σε ενδιαφέρει το άτομο που έχεις απέναντι σου, όπως προκύπτει από έρευνα της AXΑ στην οποία πήραν μέρος πάνω από δύο χιλιάδες singles.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι μπορείς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να παρατηρήσεις όλα όσα σε έλκουν ή όχι, όπως η οπτική επαφή, το χαμόγελο, η μυρωδιά του σώματος, ο τόνος της φωνής και η επιλογή των ρούχων. Σύμφωνα μάλιστα με την έρευνα (και την κοινή λογική) από τα παραπάνω θα κριθεί αν θα υπάρξει και δεύτερο ραντεβού. Γι’ αυτό πρέπει να κάνεις καλή εντύπωση και γρήγορα μάλιστα – αν σε ενδιαφέρει αυτός που έχεις απέναντί σου. Πώς μπορείς λοιπόν να εντυπωσιάσεις κάποιον μέσα σε δώδεκα λεπτά;

Φρόντισε για οπτική επαφή, χαμογέλα και πρόσεχε πραγματικά όσα λέει. Σύμφωνα με τη Susan RoAne, συγγραφέα του How to Work a Room: The Ultimate Guide to Making Lasting Connections—In Person and Online, όλα αυτά αποτελούν τρόπους για να κάνεις μία καλή πρώτη εντύπωση.

Μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι όσο περισσότερες ερωτήσεις έκαναν μεταξύ τους άτομα σε speed dating, τόσο λιγότερη έλξη αισθάνθηκαν. Άφησε κατά μέρος τις ερωτήσεις που θυμίζουν συνέντευξη και προτίμησε μία συζήτηση με φυσιολογική ροή.

Ασχολήσου και με σένα. Είναι εύκολο να ξεχαστείς σκεπτόμενη πώς τα πας στο ραντεβού και να μην αναλογιστείς τι πιστεύεις εσύ για αυτόν που έχεις απέναντί σου. Μην αφήσεις αυτά τα πρώτα 12 λεπτά να περάσουν χωρίς να αξιολογήσεις το δικό σου επίπεδο ενδιαφέροντος.

Μην βγεις έξω για τσιγάρο. Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι το κάπνισμα κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού θεωρήθηκε ως ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας, ακόμη και σε σύγκριση με το να τσεκάρεις το κινητό σου ή να καθυστερήσεις να πας.

Μείνε μακριά από τα «επικίνδυνα» θέματα. Αυτά περιλαμβάνουν αναφορές σε πρώην, πολιτικές πεποιθήσεις και φυσικά την αγαπημένη σου στάση στο σεξ.