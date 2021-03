Η τηλεόραση μπορεί να λειτουργήσει σαν μία γέφυρα με όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Όσο το τηλεοπτικό περιεχόμενο εμπλουτίζεται συνεχώς, αυξάνoνται και οι τρόποι που οι χρήστες μπορούν να ψυχαγωγηθούν μέσω της τηλεόρασής τους. Παρά τις εξελίξεις αυτές ωστόσο, η πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, όπως οι ρυθμίσεις ήχου και οθόνης, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για ανθρώπους με προβλήματα ακοής και όρασης.

Νωρίτερα φέτος, η Samsung παρουσίασε μία νέα σειρά τηλεοράσεων για το 2021, που με μία σειρά καινοτομιών, δίνουν τη δυνατότητα σε συνάνθρωπους μας με δυσκολίες ακοής και όρασης να απολαμβάνουν τηλεοπτικό περιεχόμενο. Πρόκειται για βραβευμένες λειτουργίες προσβασιμότητας για τηλεοράσεις της Samsung, όπως οι Caption Moving, Sign Language Zoom, Multi-Output Audio και Voice Guide. Η εταιρεία θα εξακολουθήσει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσοντας λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, που θα εξασφαλίζουν πως όλοι θα μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο στις Samsung TV.

Εφαρμογή SeeColors: Ένας νέος κόσμος για ανθρώπους με αχρωματοψία και δυσχρωματοψία

Οι δυνατότητες των τηλεοράσεων της Samsung να αναπαράγουν ρεαλιστικά χρώματα συνεχώς βελτιώνονται, ωστόσο αυτό δεν αρκεί για όσους έχουν αχρωματοψία ή δυσχρωματοψία. Η εφαρμογή SeeColors[1] της Samsung προσαρμόζει τα χρώματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθά αυτούς τους ανθρώπους να απολαμβάνουν μια καλύτερη εμπειρία προβολής, με βελτιστοποιημένα χρώματα.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή στις τηλεοράσεις τους, οι χρήστες μπορούν να προσδιορίσουν τον τύπο και βαθμό αχρωματοψίας τους και να συγχρονίσουν απευθείας τις ρυθμίσεις οθόνης, βάσει των αναγκών τους. Η εφαρμογή SeeColors είναι διαθέσιμη για λήψη από το Apps, το Smart TV app store.

Αντιστροφή χρωμάτων: Για άνετη προβολή χωρίς καθρεφτισμούς

Οι άνθρωποι με δυσκολίες στην όραση δυσκολεύονται, επίσης, να δουν καθαρά τα χρώματα. Ειδικά, το μαύρο κείμενο σε λευκό φόντο μπορεί να προκαλέσει καθρεφτισμό σε άτομα με φωτοευαισθησία στην όραση. Επίσης, το γεγονός ότι τα μάτια τους κουράζονται εύκολα εμποδίζει την άνετη παρακολούθηση.

Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία αντιστροφής χρωμάτων μπορεί να φανεί χρήσιμη. Η αντιστροφή των χρωμάτων του μενού, έτσι ώστε το κείμενο να είναι λευκό και το φόντο να είναι μαύρο, αυξάνει την οπτική αντίληψη και ανακουφίζει την κόπωση των ματιών. Ενώ αντιστρέφει τα χρώματα των μενού της τηλεόρασης για να διευκολύνει την πλοήγηση, αυτή η λειτουργία αφήνει ίδια τα χρώματα του πραγματικού περιεχομένου, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των χρηστών με προβλήματα στην όραση.

Υπάρχουν επίσης και λειτουργίες για ανθρώπους με πλήρη αχρωματοψία, όπως η GrayScale, που μπορεί να μετατρέψει έγχρωμες εικόνες σε ασπρόμαυρες. Επιπλέον, η λειτουργία Focus Enlarge επιτρέπει στους χρήστες να μεγεθύνουν το κείμενο και τις μικρότερες λεπτομέρειες σε επιφάνειες διεπαφής, όπως το Smart Hub.

Ηχητική περιγραφή: Για απόλαυση συναρπαστικών σκηνών

Οι θεαματικές ταινίες δράσης και οι συναρπαστικοί αθλητικοί αγώνες αποτελούν θεάματα υψηλού ενδιαφέροντος για τους θεατές. Ωστόσο, όσοι είναι τυφλοί συχνά αρκούνται στην αντίληψη της ερμηνείας των ηθοποιών και των επιδόσεων των αθλητών, καθαρά μέσω της ακοής τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πληροφορίες που λαμβάνουν αυτοί οι χρήστες μόνο μέσω των ηχητικών εφέ και των διαλόγων είναι περιορισμένες.

Η λειτουργία ηχητικής περιγραφής παρέχει τη δυνατότητα περιγραφής των σκηνικών και των καταστάσεων που προβάλλονται στην οθόνη, ως μία επιπλέον λειτουργία πέρα από τους διαλόγους και τους σχολιασμούς. Βοηθά τους τυφλούς θεατές να απολαμβάνουν το τηλεοπτικό περιεχόμενο σε μεγαλύτερο βαθμό, παρέχοντας εξηγήσεις για παράγοντες που είναι δύσκολο να καταγραφούν ηχητικά, όπως τα ρούχα των χαρακτήρων και η γλώσσα του σώματός τους.

Λειτουργία εκμάθησης τηλεχειριστηρίου: Για εύκολη χρήση

Το τηλεχειριστήριο είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα του ελέγχου των καναλιών, της έντασης του ήχου και των ρυθμίσεων της τηλεόρασης, για άνετη προβολή. Ωστόσο, είναι δύσκολο για όσους είναι τυφλοί να γνωρίζουν τί κάνει κάθε πλήκτρο. Έτσι, συνήθως, απαιτείται πολύς χρόνος μέχρι να μάθουν τα πλήκτρα και να συνηθίσουν να χρησιμοποιούν το τηλεχειριστήριο.

Η λειτουργία εκμάθησης τηλεχειριστηρίου βοηθά τους τυφλούς χρήστες να συνηθίσουν το πού βρίσκεται και τί κάνει το κάθε πλήκτρο, μέσω επαναλαμβανόμενης εξάσκησης. Αν το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου πατηθεί ενώ η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ονομασία και η λειτουργία του πλήκτρου θα εξηγηθεί μέσω ηχητικής περιγραφής. Για επιστροφή του τηλεχειριστηρίου σε κανονική λειτουργία, οι χρήστες απλώς πατάνε το κουμπί «πίσω» δύο φορές για απενεργοποίηση της λειτουργίας εκμάθησης.

Ηχητικός οδηγός: Για καλύτερη πλοήγηση στα κανάλια και έλεγχο της έντασης του ήχου

Όταν οι θεατές θέλουν να παρακολουθήσουν το επεισόδιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής που τους αρέσει, συνήθως ανοίγουν την τηλεόραση και μεταβαίνουν στο σωστό κανάλι, κοιτάζοντας τον αριθμό ή την ονομασία του καναλιού. Ωστόσο, είναι δύσκολο για τους τυφλούς θεατές να καταλάβουν σε ποιο κανάλι βρίσκονται ή το επίπεδο της έντασης του ήχου, όταν ανοίγουν την τηλεόρασή τους.

Η λειτουργία ηχητικού οδηγού ενημερώνει το χρήστη για το κανάλι και το επίπεδο έντασης, και έτσι δεν χρειάζεται να πατηθούν πολλά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για πλοήγηση στο κανάλι της επιλογής του και την ρύθμιση της έντασης. Επιπλέον, η λειτουργία βελτιώνει την εμπειρία, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που προβάλλεται τη συγκεκριμένη τη στιγμή αλλά και για αυτό που ακολουθεί.

Συντομεύσεις προσβασιμότητας

Όταν το κουμπί σίγασης ήχου παραμένει πατημένο για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα στο τηλεχειριστήριο της Samsung TV, ο χρήστης μεταφέρεται σε ένα μενού όπου μπορεί να προσαρμόσει μια γκάμα ρυθμίσεων προσβασιμότητας. Σε αυτό το μενού, μπορεί να επιλέξει τις πιο κατάλληλες λειτουργίες προσβασιμότητας για τον ίδιο ή τα μέλη της οικογένειάς του. Επίσης, το μενού διαθέτει δυνατότητα ηχητικού οδηγού που επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη να περιηγηθεί χωρίς δυσκολία.

Ζουμ νοηματικής γλώσσας

Η νοηματική γλώσσα χρησιμοποιεί χειρονομίες και κινήσεις χεριών για να αποδώσει τις έννοιες. Καθώς η ίδια χειρονομία μπορεί να μεταφέρει διαφορετικά νοήματα ανάλογα με το σχήμα του στόματος και την έκφραση του προσώπου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες για να γίνει κατανοητή η ακριβής έννοια.

Οι τηλεοράσεις της Samsung αξιοποιούν τον αποκλειστικό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας για να αναγνωρίζουν αυτόματα τη νοηματική γλώσσα και να μεγεθύνουν το άτομο που τη χρησιμοποιεί κατά 200%. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να επιλέξουν χειροκίνητα την περιοχή στην οθόνη προς μεγέθυνση και να αλλάξουν την αναλογία μεγέθυνσης για να παρατηρήσουν καλύτερα λεπτομέρειες, όπως οι ερωτήσεις σε ένα τηλεπαιχνίδι ή ο πίνακας αποτελεσμάτων σε ένα αθλητικό γεγονός.

Ξεχωριστοί υπότιτλοι

Οι πάροχοι περιεχομένου διαθέτουν ήδη υπότιτλους για τα προγράμματά τους, για να βοηθήσουν τους κωφούς συνανθρώπους μας να παρακολουθήσουν τηλεόραση. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που το ίδιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα διαθέτει υπότιτλους, πολλές φορές οι δύο διαφορετικοί υπότιτλοι αλληλο-επικαλύπτονται, αποκρύπτοντας τους υπότιτλους για κωφούς.

Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία ξεχωριστών υπότιτλων είναι πολύ βοηθητική, καθώς επιτρέπει την προβολή των υπότιτλων για κωφούς σε ξεχωριστή περιοχή από τους υπότιτλους του τηλεοπτικού προγράμματος. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν, επιπλέον, να αλλάξουν το φόντο και το χρώματα των γραμμάτων των υπότιτλων, για ακόμα καλύτερη προβολή.

Λειτουργία ήχου πολλαπλών εξόδων

Σε περίπτωση παρακολούθησης τηλεόρασης με φίλους και οικογένεια, εκείνοι που έχουν δυσκολία στην ακοή μπορεί να χρειαστεί να αυξήσουν την ένταση του ήχου, σε σχέση με τους υπόλοιπους θεατές. Για να διασφαλίσει πως όλοι μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο στην κατάλληλη ένταση για τον καθένα, η Samsung προσφέρει τη λειτουργία ήχου πολλαπλών εξόδων στις τηλεοράσεις της.

Με τη λειτουργία αυτή, όσοι έχουν προβλήματα ακοής μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια συσκευή Bluetooth για να ακούσουν τον ήχο στην επιθυμητή ένταση χωρίς να επηρεάζουν την εμπειρία προβολής των άλλων θεατών. Οι Bluetooth συσκευές μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην τηλεόραση και στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ένταση του ήχου μέσω αυτών.

Αδιάκοπες προσπάθειες για περισσότερη προσβασιμότητα, με βάση τα σχόλια των χρηστών

Βασιζόμενη στην πεποίθηση ότι είναι απαραίτητη η ακριβής κατανόηση των συνθηκών ανεπάρκειας της όρασης για την ανάπτυξη κατάλληλων λειτουργιών προσβασιμότητας, η Samsung έχει συλλέξει σχόλια από χρήστες προκειμένου να κατασκευάσει τηλεοράσεις που είναι εξίσου βολικές για άτομα με χαμηλή όραση και για τυφλά άτομα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Samsung συνεργάζεται από το 2013 με το ινστιτούτο Royal National Institute of Blind People στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα της διαθέτουν τις κατάλληλες λειτουργίες, ώστε να προσφέρουν προσβασιμότητα σε όλους τους χρήστες. Χάρη στις αδιάκοπες προσπάθειές της, η εταιρεία έλαβε διαπίστευση δοκιμής και ελέγχου (Tried and Tested Accreditation) από το ινστιτούτο για τις Smart TVs του 2020, μία διάκριση που απονέμεται για πρώτη φορά στην βιομηχανία κατασκευής τηλεοράσεων.

Βάσει του οράματος «Οθόνες για όλους», η Samsung θα συνεχίσει να εργάζεται και να καινοτομεί για να διασφαλίσει ότι οι τηλεοράσεις της παρέχουν μια απολαυστική εμπειρία προβολής για όλους.

**********

[1] Αυτή η εφαρμογή δεν προορίζεται για χρήση στη διάγνωση ασθένειας ή άλλων παθήσεων ή για τη θεραπεία, την αντιμετώπιση ή την πρόληψη παθήσεων ή ιατρικών προβλημάτων. Τυχόν πληροφορίες που βρέθηκαν ή αποκτήθηκαν μέσω αυτής της εφαρμογής διατίθενται για την εξυπηρέτησή σας και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ιατρική συμβουλή.