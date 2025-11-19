Η Παγκόσμια Ημέρα του Άντρα είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε ότι ο σύγχρονος άντρας δεν είναι πια το άκαμπτο στερεότυπο του παρελθόντος, αλλά ένας άνθρωπος που παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία, στην υπευθυνότητα και την ανάγκη του να ξεκουραστεί λίγο από τις απαιτήσεις των γύρω του. Είναι μια μέρα που δεν χρειάζεται τυμπανοκρουσίες, αρκεί μια απλή αναγνώριση της προσπάθειάς του να είναι καλός σύντροφος, φίλος, πατέρας ή επαγγελματίας, ακόμη κι όταν δεν τα λέει όλα ή δεν ξέρει πώς να το δείξει. Η Finos Film εύχεται στους άντρες χρόνια πολλά με τον δικό της τρόπο!

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)



Στη λεζάντα γράφει:

“Παγκόσμια Ημέρα του Άντρα

Σήμερα τιμάμε τους άντρες που έγραψαν ιστορία στη μεγάλη οθόνη της Φίνος Φιλμ! Άντρες γοητευτικοί, δυναμικοί, τρυφεροί, κωμικοί, τραγικοί· κάθε ένας με το δικό του στίγμα, τη δική του μοναδική αύρα.

Από τον Κούρκουλο και τον Αλεξανδράκη, μέχρι τον Χορν, τον Κατράκη και τον αστείρευτο Βέγγο· από τον Παπαμιχαήλ και τον Μπάρκουλη, μέχρι τον Βουτσά, τον Γεωργίτση και τον Κωνσταντάρα – οι άντρες της Φίνος Φιλμ δεν ήταν μόνο ήρωες, αλλά και πρότυπα, αντιθέσεις, καθρέφτες μιας εποχής που συνεχίζουν αδιάκοπα να γοητεύουν και να συγκινούν. Κι έτσι παραμένουν, διαχρονικοί και αληθινά ξεχωριστοί. 🎬✨

Χρόνια πολλά σε όλους!”