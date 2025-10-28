Η 28η Οκτωβρίου έφτασε και είναι μια από εκείνες τις ημέρες που κουβαλούν ιστορία, περηφάνια και μνήμες. Μια εθνική γιορτή που μας θυμίζει πως η ελευθερία και η αξιοπρέπεια θέλουν θάρρος. Κι όμως, πέρα από τα παρελάσεις και τις σημαίες, αυτή η μέρα μπορεί να γίνει και η τέλεια αφορμή, για ξεκούραση και ηρεμία. Ένα δώρο στον εαυτό μας, που μέσα στους ρυθμούς της καθημερινότητας ξεχνάμε να τον ακούσουμε.

Αντί για μια απόδραση… μπορείς απλά να ηρεμήσεις

Συνήθως, όταν έρχεται μια αργία, τρέχουμε να κλείσουμε εκδρομές, να προλάβουμε εξόδους με φίλους, να “εκμεταλλευτούμε” τον χρόνο. Όμως η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται κάθε ελεύθερη μέρα να μετατρέπεται σε περιπέτεια. Μπορεί να γίνει απλώς μια ανάσα από όλη τνπιεστικ΄καθημερινότητα. Ένα πρωινό που θα ξυπνήσεις χωρίς ξυπνητήρι. Μια μέρα που δεν θα χρειαστεί να απαντήσεις σε κανένα μήνυμα. Ή μια στιγμή που θα φτιάξεις καφέ, θα ανοίξεις το παράθυρο και θα αφήσεις τον ήλιο του φθινοπώρου να γεμίσει το σπίτι.

Η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη

Δεν είναι πάντα εύκολο να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να μην κάνει τίποτα. Νιώθουμε ενοχές, σαν να χάνουμε χρόνο. Όμως η ξεκούραση είναι το αντίθετο, είναι ο τρόπος να τον κερδίζουμε πίσω. Μπορείς να περάσεις αυτή τη μέρα όπως ακριβώς τη χρειάζεσαι — με ένα αφρόλουτρο, ένα αγαπημένο βιβλίο, μια μάσκα προσώπου ή ακόμα και έναν μεσημεριανό ύπνο χωρίς τύψεις.

Μια εθνική γιορτή… και μια προσωπική

Φυσικά, η 28η Οκτωβρίου είναι μέρα τιμής και μνήμης για όλους μας. Αλλά ταυτόχρονα, μπορεί να γίνει και μια μέρα για εσένα — για να θυμηθείς πως το “όχι” που ειπώθηκε τότε, μπορεί σήμερα να γίνει το δικό σου “όχι” στην εξάντληση, στη βιασύνη ή στην πίεση. Έτσι φέτος και “όχι” στην εξάντληση και”ναι” στη φροντίδα, στην ηρεμία και στην ισορροπία.

Έτσι κι αλλιώς ο πιο όμορφος τρόπος να τιμήσεις την ελευθερία είναι να επιτρέπεις στον εαυτό σου να παίρνει και καμιά ανάσα!